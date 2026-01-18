ЕС созывает экстренное заседание послов на фоне ситуации вокруг Гренландии и пошлин Трампа, - Reuters

Заседание созвал Кипр, который сейчас председательствует в Евросоюзе.

В воскресенье, 18 января 2026 года, послы 27 стран Европейского Союза соберутся на экстренную встречу.

Об этом сообщает агентство Reuters. Отмечается, что заседание созвали на фоне угроз президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа повышать пошлины на европейские товары, пока Вашингтон не купит Гренландию.

"Кипр, который председательствует в ЕС в течение шести месяцев, в субботу вечером сообщил, что созвал заседание на воскресенье. Дипломаты ЕС заявили, что заседание начнется в 17:00 (18:00 по Киеву, – ред.)", – говорится в сообщении.

Ситуация вокруг Гренландии: последние новости

Посол Соединенных Штатов Америки в НАТО Мэтью Уитакер обвинил Европу в слишком бурной реакции на желание президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию. По его словам, аннексия острова – это "вопрос между Соединенными Штатами, Данией и Гренландией".

Позже Трамп заявил, что США вводят дополнительные пошлины на импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которые выступили против его планов купить Гренландию.

В Европе пообещали дать скоординированный ответ на это решение. В то же время Эммануэль Макрон заявил, что "Франция привержена суверенитету и независимости народов в Европе и других странах".

