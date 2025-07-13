Ирина Погорелая

С начала года более 10 тыс. нелегальных мигрантов прибыли на Крит из Северной Африки. Это на 350% больше чем в прошлом году.

Власти Греции объявили временный запрет на убежище для мигрантов из стран Северной Африки. Вместо предоставления убежища их сразу будут сажать в новую тюрьму на Крите.

Как сообщает BILD, о соответствующем решении объявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Издание отметило, что с начала года более 10 тыс. нелегальных мигрантов прибыли на Крит из Северной Африки через Средиземное море. Это на 350% больше чем в прошлом году.

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"Из-за резкого роста прибытий нелегальных мигрантов морским путем из Северной Африки, особенно из Ливии на Крит, мы приняли трудное, но необходимое решение приостановить рассмотрение заявок на убежище для лиц, прибывающих морским путем из североафриканских стран", - пояснил Мицотакис.

Это означает, что их будут считать нелегальными и отправлять в тюрьму. Но на Крите пока нет тюрьмы для мигрантов, поэтому власти решили ее построить. А, если понадобится, то построят даже две.

"Это решение посылает однозначный сигнал преступным сетям перевозчиков: Греция - не открытый коридор... Нелегальные переправы не дают права на проживание", - подчеркнул Мицотакис.

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Издание отметило, что большинство беженцев отплывают из Ливии. Сейчас страна находится в состоянии войны, где часть территории контролирует Халифа Хафтар, которого поддерживает Кремль и российские наемники.

Мицотакис выразил готовность сотрудничать с официальными ливийскими властями, чтобы остановить волну мигрантов. При этом он отметил, что водиночку Греция не справится с кризисом, намекая на общеевропейское решение.

"Нам также нужен общий европейский ответ. Греция остается приверженной справедливой и эффективной миграционной политике, включая легальные пути миграции, но возникшая ситуация требует немедленных действий. И это ответственность не только Греции, но и всей Европы", - подчеркнул он.

Мигранты в мире

В июне были названы страны, где больше всего мигрантов. На основе выводов Организации Объединенных Наций было установлено, что количество международных мигрантов во всем мире в 2024 году достигло 304 млн человек - этот показатель удвоился с 1990 года.

Согласно данным, по состоянию на 2024 год у Катара была самая высокая в мире доля жителей, рожденных за рубежом.

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