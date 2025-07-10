По словам разведчиков, таким образом РФ хочет посеять страх и хаос в Европе.

Россия нанимает мигрантов из-за пределов Европейского Союза для совершения преступлений, распространения страха и подрыва доверия к правительству. Об этом заявила чешская разведка (BIS) в ежегодном отчете за 2024 год, передает Politico.

По словам разведчиков, РФ использует Telegram для вербовки потенциальных агентов для совершения преступлений, в частности они снимают на видео военные базы или логистические центры военной помощи, предназначенной для Украины. Кроме того, эти агенты могут совершать поджоги.

В разведке добавили, что эти действия, кроме их основной цели сбора информации или нанесения вреда, также наносят психологический ущерб.

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"Это включает ослабление сплоченности западных обществ, распространение страха и неопределенности, подрыв доверия общественности к способности государства защищать своих граждан, а также усиление давления с целью уменьшения поддержки Украины в ее обороне против российской агрессии", - говорится в отчете чешской разведки.

Обычно агенты не понимают, что работают на Россию, ведь их нанимают через посредников, согласно документу разведки Чехии.

Деятельность российских агентов в Чехии и Украине

В Politico добавили, что Чехия на протяжении многих лет подвергалась многочисленным атакам со стороны российских разведчиков. В частности в 2021 году страна выслала 18 российских дипломатов из-за взрыва на складе в 2014 году, в результате чего погибли два человека в селе Врбетице. Тогда было доказано, что за атакой стояла Россия.

В прошлом месяце Чехия также приговорила колумбийца, который ответственен за неудачный поджог автобусного депо, к восьми годам тюрьмы. Премьер-министр Чехии Петр Фиала тогда заявлял, что нападение, вероятно, организовала РФ.

Кроме того, Москва распространяет свое влияние через Русскую православную церковь в Чехии, заявив, что это учреждение, которое полностью лояльно к Кремлю.

Также УНИАН сообщал, что СБУ недавно задержала агента РФ, которая хотела взорвать популярный отель в Ровно. По словам правоохранителей, женщина по заказу российских спецслужбистов оставила самодельное взрывное устройство в одном из номеров комплекса.

Отмечается, что для того, чтобы зафиксировать подрыв, злоумышленница установила в комнате миникамеру с удаленным доступом для российских оккупантов.

"В дальнейшем рашисты планировали дистанционно активировать СВП с помощью звонка на телефон, которым была снаряжена взрывчатка", - добавили в СБУ.

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