Москве нанести удар по Лондону так же легко, как и по Хельсинки, – Стубб

График президента Финляндии Александра Стубба во время его недавнего визита в Лондон был очень насыщенным, сообщает The Times.

Президент Финляндии встретился с королем, выступил с лекцией в Лондонской школе экономики, пробежался по Гайд-парку вместе с премьер-министром Канады, а также в своей речи в Чатем-Хаусе назвал "Брексит" "ничем иным, как беспричинной ампутацией ноги".

Издание отмечает, что после переговоров с лидером Лейбористской партии и президентом Украины Владимиром Зеленским на Даунинг-стрит, 10, он расслабился в компании премьер-министра Великобритании Кира Стармера и включил футбол.

"Кир и я поддерживаем еженедельный контакт, и нам представилась возможность провести много времени вместе в Лондоне: сначала с Зеленским, а затем с нашими женами, наблюдая, как "Арсенал" побеждает "Леверкузен", что стало приятным бонусом", – рассказал Стубб в интервью газете.

По данным издания, обсуждались гораздо более серьезные вопросы, чем матч. В частности, готовность Финляндии к войне.

В статье указывается, что эта скандинавская страна, имеющая общую границу с Россией протяженностью 1 340 км, является, пожалуй, наиболее подготовленным членом НАТО к масштабному вооруженному конфликту из-за своего воинственного соседа.

Добавляется, что, несмотря на небольшую численность населения – 5,5 миллиона человек, Финляндия имеет одну из крупнейших армий в Европе. Приводятся данные, что около шестой части всех финнов проходят боевую подготовку в рамках комплексной программы всеобщей военной службы.

"Финляндия также на протяжении десятилетий строила разветвленную сеть ядерных бункеров под своими городами и пригородами, которые смогут укрыть 87% граждан в случае нападения на страну", – сообщает издание.

Издание сообщило, что все – от школьников до руководителей компаний – находятся в состоянии готовности перейти на военный режим, как только будет обнаружена угроза.

Население придерживается концепции "72 часа", которая готовит их к выживанию в течение трех дней без электричества, отопления, воды и еды.

"Жителям рекомендуют запастись в подвалах своих домов самым необходимым: консервами, спичками, таблетками йода, фонариками на батарейках и портативными плитами. Другие могут воспользоваться более крупными общественными укрытиями, вырытыми глубоко под оживленными городскими улицами", – указывается в статье.

Кроме того, финские компании создают собственный промышленный резерв и обязаны иметь планы восстановления жизненно важных услуг в течение нескольких часов после вторжения.

"Подход страны к обороне, основанный на привлечении "всего общества", будет трудно повторить в других странах", – предполагает издание.

Однако, как добавляется, ради собственной безопасности и безопасности всего региона Финляндия стремится к тому, чтобы союзники по НАТО как можно быстрее усвоили эти уроки.

"Не существует волшебной формулы, как это сделать… Мы можем лишь поделиться нашими лучшими практиками с Великобританией и кем-либо еще, но для того, чтобы все это наладилось, нужно время", – высказал мнение Стубб в интервью газете после возвращения из поездки в Лондон.

По мнению президента, призыв является "силой", которая сплочает население и готовит его к реалиям войны. Финны не сопротивляются призыву, а наоборот, рассматривают его как "социальный цемент".

"Военная служба является обязательной для мужчин и добровольной для женщин, хотя ожидается, что в скором времени и для них будет введена определенная форма призыва", – сообщает издание.

По словам Стубба, другие европейские страны движутся в том же направлении на фоне растущей угрозы со стороны России и все более "нестабильных" трансатлантических отношений с США.

"Швеция возобновила призывную службу в 2018 году, Латвия – в 2023 году, а Польша в прошлом году объявила о планах по прохождению военной подготовки всеми мужчинами. Франция и Германия предпринимают осторожные шаги по внедрению программ добровольной военной службы", – отмечает издание.

В то же время в Великобритании само упоминание о призыве вызывает споры.

"Я помню, как проходил военную службу в 1988–1989 годах, в конце холодной войны, и тогда я вроде бы думал: "Зачем я это делаю?". Мой сын прошел службу два года назад. Теперь этот вопрос уже не стоит", – поделился Стубб.

Издание приводит данные, что население Финляндии демонстрирует самую высокую в Европе готовность сражаться за свою страну – более 80%, тогда как Великобритания отстает с показателем в 35%.

"Способность Великобритании к ведению боевых действий – это другое дело. В прошлом месяце бывший генерал предупредил, что британская армия настолько истощена, что "в лучшем случае" сможет захватить лишь небольшой городок", – говорится в публикации.

Однако Стубб, бывший студент Лондонской школы экономики, у которого британская жена и дети с двойным гражданством, предупредил, что столица Великобритании подвергается таким же рискам со стороны России, как и его родной город.

"В современной войне Москве нанести удар по Лондону так же легко, как и по Хельсинки. Даже с точки зрения времени, если речь идет о баллистических ракетах или дронах", – считает президент Финляндии.

По его мнению, мировые события могут быстро изменить отношение британской общественности к подготовке к войне, поскольку европейские союзники сталкиваются с "двумя фронтами": на Ближнем Востоке и в Украине.

Издание подчеркнуло, что ухудшение отношений с США является еще одним важным фактором. В частности, президент США Дональд Трамп угрожал вывести Америку из НАТО из-за отсутствия поддержки его войны с Ираном.

"Это, вероятно, вызовет резонанс среди широких слоев населения как в Великобритании, так и на континенте. Добавьте к этому то, что происходит в Иране, и люди начинают понимать, что существуют основные ценности, в которые ты веришь и которые хочешь защищать", – добавил Стубб.

Ранее УНИАН сообщал, что Вооруженные силы Финляндии заявили, что солдаты смогут приносить на службу собственное огнестрельное оружие и современные технологические средства, такие как дроны и GPS-устройства. В заявлении Генштаба пояснили, что таким образом все ресурсы будут доступны в случае возможной чрезвычайной ситуации. Примечательно, что страна имеет один из самых высоких показателей владения гражданским оружием в мире. Приводятся данные, что на 5,5 миллиона населения приходится около 1,5 миллиона единиц вооружения. Добавляется, что каждый третий взрослый потенциально может прийти на сборный пункт уже со своим снаряжением.

Также мы писали, что министр иностранных дел Элина Валтонен заявила, что Финляндия не будет требовать от Украины прекратить или сократить дроновые атаки на нефтяной сектор России. В то же время Валтонен добавила, что страна должна обеспечить, чтобы финны не подвергались опасности. Это заявление прозвучало после того, как на территории Финляндии упали два беспилотника. Впоследствии власти Финляндии заявили, что один из них – украинский. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина получила "сигналы" от некоторых союзников о сокращении атак на российский нефтяной сектор. Однако Валтонен отметила, что Финляндия не выдвигает Украине требований относительно того, на какие цели она стремится повлиять в России.

