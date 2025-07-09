ЕСПЧ признал системные и массовые нарушения прав человека, совершенные Россией на оккупированных территориях Украины с 2014 года и в ходе полномасштабного вторжения с 2022 года.

Большая Палата Европейского суда по правам человека объявила решение о приемлемости и сути в межгосударственном деле "Украина и Нидерланды против России", в котором удовлетворила почти все жалобы правительства Украины, поданные против Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции Украины в социальной сети Facebook.

"Это решение ЕСПЧ имеет беспрецедентный характер и уже может считаться одним из самых весомых в практике межгосударственных дел", - говорится в сообщении.

В частности, суд не только подтвердил системные и массовые нарушения прав человека, совершенные Россией с 2014 года на оккупированных территориях Украины и во время полномасштабной агрессии, но и очертил более широкий правовой контекст. Так, ЕСПЧ признал, что Россия ведет целенаправленную кампанию на уничтожение украинского государства как субъекта международного права.

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Также суд подчеркнул, что агрессия РФ не ограничивается Украиной - агрессия является глобальной угрозой, которая ставит под сомнение саму идею сосуществования государств в правовом поле.

"Россия демонстрирует враждебность к другим государствам-членам Совета Европы. Суд указал на несовместимость нынешнего режима РФ с целями, ценностями и основополагающими принципами Совета Европы", - говорится в сообщении.

При этом, за 10 лет работы над этим делом Министерство юстиции собрало и подало в ЕСПЧ масштабный массив доказательств.

"Благодаря этой титанической работе Украина сегодня получила результат, который без преувеличения можно назвать победой на международной арене и очередным весомым шагом к обеспечению всеобъемлющей ответственности РФ", - отмечается в сообщении.

Дополнено в 15:03.Решение суда прокомментировала украинская Уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека Маргарита Сокоренко во время пресс-конференции. Она подчеркнула, что ЕСПЧ в своем решении признал началом российской агрессии вторжение в Крым в 2014 году.

"Сначала Россия захватила и оккупировала Крым, и после этого ее агрессия переместила в восточные области", - отметила Сокоренко.

В своем решении ЕСПЧ подтвердил, что дело включает четыре больших производства: жалобы Украины, поданные с 2014 года, о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей; заявление Украины о похищении детей-сирот с оккупированных территорий; иск Нидерландов об уничтожении пассажирского самолета рейса MH-17 в июле 2014 года; и иск о полномасштабном вторжении в 2022 году.

"Мы доказывали Европейскому суду, что те нарушения прав человека, которые наблюдает и чувствует Украина с 2014 года во время полномасштабного вторжения, лишь интенсифицировались и увеличились в своих масштабах", - подчеркнула Сокоренко.

По ее словам, ЕСПЧ установил, что юрисдикция суда распространяется на все случаи нарушений прав человека Россией до момента, когда Конвенция о защите прав человека и основных свобод перестала действовать для России. Как известно, 16 сентября 2022 года Россия вышла из Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Но, несмотря на это, Европейский суд сказал, что это не значит, что после той даты не было нарушений", - сказала Сокоренко.

Уполномоченная отметила, что в суде указали, что "были предоставлены убедительные доказательства, которые опровергали голословные утверждения России о том, что она не совершала никогда нападений на гражданских лиц и объекты гражданской инфраструктуры".

"Европейский суд четко подчеркнул, что после 24 февраля 2022 года нападения Российской Федерации особенно сильно усилились на гражданскую инфраструктуру и гражданское население, и что Российская Федерация часто применяла взрывное оружие, кассетные боеприпасы, неуправляемые ракеты, неуправляемые бомбы в гражданских населенных пунктах", - отметила Сокор.

Кроме того, в ЕСПЧ установили нарушение Россией ряда прав в отношении городов, находившихся в 2022 году осаде – в Мариуполе, Изюме, Чернигове и т.д.

В ЕСПЧ признали, что имели место внесудебные казни и пытки украинских гражданских лиц и военных.

"И что это имело место на оккупированных территориях Украины с весны 2014 года", - добавила Уполномоченная.

К тому же ЕСПЧ установил, что доказано существование политики подавления украинского языка в школах на оккупированных территориях, а также идеологической обработки школьников.

Сокоренко подчеркнула, что сегодняшнее решение ЕСПЧ – это не точка в работе.

"Это только новый этап в наших дальнейших действиях для того, чтобы не просто иметь какие-то юридические решения, но и иметь определенные активные действия не только со стороны Украины и Совета Европы, а также со стороны наших партнеров", - сказала она.

ЕСПЧ рассматривает дело "Украина против России"

Как сообщал УНИАН, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал слушания по делу Украины и Нидерландов против Российской Федерации в январе 2022 года. С начала слушания должны были происходить по трем жалобам о нарушении прав человека на оккупированных Россией отдельных частях Донецкой и Луганской областей: о нарушениях прав человека на востоке Украины, о похищении детей-сирот и о сбитии в июле 2014 года пассажирского самолета компании Malaysia Airlines МН-17. Цель межгосударственного заявления заключалась в том, что установить системные массовые нарушения прав людей, а также подтвердить факт оккупации части территории Донецкой и Луганской областей Россией.

В январе 2023 года ЕСПЧ перешел к рассмотрению дела по существу. Тогда суд объявил решение о приемлемости межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России".

Тогда президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это промежуточное юридическое решение, но благодаря этому "мы стали ближе к тому дню, когда Россия будет привлечена к ответственности за агрессию".

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