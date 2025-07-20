Потери для природы можно будет оценить только со временем, предупредил специалист.

Из-за войны в Украине в лесостепной и степной зонах исчезают биотопы птиц - природные среды, в которых привыкли поселяться пернатые. Об этом рассказал орнитолог, сотрудник Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Геннадий Фесенко, пишет Главком.

"Боевые действия продолжаются преимущественно в степной зоне: Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области, частично в лесостепи - север Харьковской и восток Сумской областей. В степях давно были заложены полезащитные лесополосы, которые способствовали распространению лесных птиц. Сейчас в лесополосах противникам легко спрятаться. Поэтому из-за боевых действий эти насаждения часто выжигаются с обеих сторон - как московитскими, так и украинскими войсками", - пояснил Фесенко.

По его словам, вместе с лесополосами исчезают и такие виды птиц, как овчарки, дрозды, сорокопуды, крапивницы и тому подобное.

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"Это мелкие насекомоядные птицы, которые требуют надлежащих условий для размножения. Биотопные потери для этих видов можно будет оценить только со временем", - отметил специалист.

Он привел пример влияния боевых действий на гнездование птиц во время оккупации Киевской области, которая длилась с 24 февраля по 2 апреля 2022 года.

"Есть такие исследования, что во время оккупации, которая продолжалась в Киевской области в частности в марте, отмечено существенное снижение активности гнездования", - отметил Фесенко.

Также орнитолог рассказал, что вблизи Бородянки проводили учет пар аистов белых, которые занимали гнезда, и обнаружили, что если раньше там было 12 гнезд, заселенных до 90%, то в 2022-м из-за шума, взрывов и вспышек птицы заняли только два гнезда.

"Успешность гнездования этих двух пар аистов остается неизвестной. Только в 2023-м, через год после оккупации, количество птиц, которые загнездились, полностью восстановилось. Следовательно, уменьшение произошло в результате прямого воздействия боевых действий", - подчеркнул он.

О том, как войны влияют на птиц, свидетельствует и ситуация с горихвосткой черной, говорит Фесенко. По его словам, в начале ХХ века этот вид на административной территории современной Украины встречался только на северо-западе страны, а после Второй мировой эти птицы начали активно заселять разрушенные городские кварталы.

"Горихвостка черная издавна характерна для горных районов Европы. Со временем птица начала заселять населенные пункты, воспринимая здания как скалы, где можно найти места для гнездования. После Второй мировой войны в Киеве, на руинах, численность горихвостки черной значительно возросла. Затем эти птицы расширили ареал на север, восток, юг. Условия после войны, хоть и ужасные для людей, способствовали распространению вида птиц", - говорит орнитолог.

На территориях, где боевые действия происходят долго, экологические последствия могут быть значительными, но какими именно они будут - покажет лишь будущее, утверждает Фесенко.

Другие новости экологии

Как сообщал ранее УНИАН, в Украине исчезают несколько видов краснокнижных рыб. По словам ихтиолога Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлии Куцоконь, сейчас в угрожающем состоянии виды стоячих водоемов, среди которых мересница озерная, карась золотой и умбра европейская. Она пояснила, что сейчас в Украине нет разлива на многих реках, нет пойменных водоемов, где эти виды могут жить.

Также УНИАН писал, что на месте Каховского водохранилища поселились пеликаны. Отмечалось, что после того, как Россия разрушила Каховскую ГЭС, природа начала восстанавливаться неожиданным образом. В частности, возле Никополя образовались мелководные участки и заболоченные территории, которые стали благоприятной средой для редких птиц.

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