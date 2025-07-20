Также гражданин Китая призвал других иностранцев не ехать на войну против Украины.

Гражданин Китая Ван Пусянь, которого взяли в плен воины 34-го отдельного мотопехотного батальона "Волкодавы" объяснил, почему решил пойти на войну против Украины. Видео с его интервью опубликовал батальон на своем YouTube-канале.

Пусянь отметил, что ему нужны были деньги для открытия собственного ресторана, а также он добавил, что имеет долги. В частности РФ обещала платить по 500 тысяч юаней в год (около 2 905 517 грн - УНИАН), однако Ван этих денег так и не увидел.

Также китайцу говорили, что он будет спасать раненых, однако вместо этого его отправили на штурм.

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"Россияне обращаются с нами, как с собаками. Я был в Волчанске, и всю дорогу, пока шел сюда, везде были трупы. Там погибло очень много людей, и россияне своим не помогают. Если кого-то ранило, его добивали, чтобы облегчить себе ношу", - подчеркнул Пусянь.

Кроме того, он добавил, что в украинском плену к нему относятся очень хорошо.

Наконец Пусянь посоветовал всем иностранцам не ехать воевать за Россию, ведь оккупанты не будут относиться к ним, как к людям.

"Они будут относиться к вам, как к свиньям и собакам. Заставлять таскать взрывчатку и взрывать укрепления. Они даже заберут бронеплиты из ваших бронежилетов, чтобы вы могли быстрее бегать. Россияне не станут вас спасать и не предоставят никакого обеспечения", - подчеркнул он.

По словам китайца, дома его ждут беременная жена и две дочери, однако они не знали, что он едет на войну.

"Если бы они знали, что я приношу вред Украине, они бы меня презирали", - отметил пленный.

Плен ВСУ - последние новости

Как писал УНИАН, ранее пограничники захватили в плен оккупанта, который оказался военнослужащим 40-й отдельной бригады морской пехоты. По словам украинских военных, заблудившись, он сам вышел на позицию пограничников.

Отмечается, что менее месяца назад захватчик добровольно подписал контракт на год, за что ему обещали 3 млн рублей, однако он их не получил.

В то же время другой пленный китаец рассказал, как воевал за РФ. Он отметил, что россияне его обманули и послали на убой. По словам пленного, воевать он не хотел, и ему обещали работу в тылу, однако почти сразу отправили на переднюю линию.

"Они постоянно нас били и толкали вперед. У нас не было никаких припасов. Я чуть не умер от жажды. В конце концов я сдался украинской армии. Я тогда не ел и не пил много дней", - сказал он.

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