Он хвастается прекращением многочисленных войн.

Дональд Трамп отметил полугодие на посту президента и заявил, что сейчас Соединенные Штаты Америки являются самой "горячей" и уважаемой страной в мире.

Обращение по поводу годовщины политик опубликовал в своей социальной сети Truth Social. "Ого, как летит время! Сегодня исполняется шесть месяцев моего второго срока. Важно, что его называют одним из самых значимых периодов любого президента", - написал Трамп.

По словам американского лидера, за это время его адмистрации удалось сделать много хорошего и "величественного", в частности - прекратить "многочисленные войны" в мире. В то же время он добавил, что шесть месяцев - это не так много, чтобы полностью возродить великую страну, которая еще год назад "была мертвой, почти без надежды на возрождение":

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"Сегодня Соединенные Штаты Америки являются самой горячей и наиболее уважаемой страной в мире. С годовщиной!".

Трамп считает себя миротворцем

Американский политик неоднократно называл себя миротворцем и утверждал, что именно он способен остановить полномасштабные войны, включая войну в Украине. Он позиционирует себя как лидер, способный "заключать большие сделки" и предотвратить Третью мировую войну.

В последние годы его неоднократно выдвигали на Нобелевскую премию мира. Например, в 2020 году норвежский депутат Кристиан Тюбринг-Йедде номинировал Трампа за соглашение, способствовавшее нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.

В 2024-2025 годах новые номинации прозвучали от республиканских конгрессменов США за его якобы роль в прекращении эскалации между Израилем и Ираном.

В этом году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально заявил, что считает Трампа достойным лауреатом Нобелевской премии мира и направил соответствующую номинацию.

Несмотря на эти номинации, сам процесс представления на Нобелевскую премию не гарантирует никакого признания - правом выдвигать кандидатов пользуются тысячи человек по всему миру, а окончательное решение принимает Норвежский Нобелевский комитет.

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