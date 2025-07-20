Катерина Усик отметила, что видела, как ее супруг шел к этой победе изо дня в день.

Супруга украинского боксера Александр Усика Катерина трогательно поздравила его с победой в реванш-бою против Даниэля Дюбуа.

"Мой чемпион. Мой герой. Моя гордость. Я видела, как ты шел к этой победе изо дня в день. Сколько труда, сколько силы, сколько веры ты вложил. Ты настоящий воин. Ты пример для наших детей, для Украины, для всего мира", - отметила она в своем Instagram, поделившись эффектными фото с боя.

Катерина Усик призналась, что благодарит Бога за мужа, а мужа - за силу, любовь, и за то, что даже в самые трудные моменты он остается ее светом.

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"Мы с тобой всегда - и в молитвах, и в сердце, и в каждом бою. Горжусь тобой безгранично. Люблю тебя безгранично. С победой, любимый", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что триумф Александра Усика может быть недолгим. Еще до реванша с Дюбуа WBO обязала украинского боксера провести бой с Джозефом Паркером, но позволила временную отсрочку ради поединка за абсолют. Теперь же Усик должен обязательно встретиться на ринге с Паркером, иначе будет вынужден отдать титул WBO.

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