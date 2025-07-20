Эти и другие лица распространяли антиукраинскую пропаганду.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего народного депутата Украины Натальи Королевской и российской журналистки Юлии Латыниной. Об этом говорится в соответствующем указе президента №502/2025, опубликованном на сайте главы государства.

Им предусматривается ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 июля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В приложении к решению СНБО указывается, что санкции применяются к пяти физическим лицам. В этом перечне, в частности бывший народный депутат Украины Наталья Королевская, российская журналистка Юлия Латынина и украинский предприниматель Геннадий Балашов.

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Речь идет о применении санкций бессрочно и на 10 лет. Это, в частности лишение государственных наград Украины, блокирование активов и ограничение торговых операций.

Как объяснил Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, санкции против этих лиц были введены из-за участия в информационных кампаниях, направленных на подрыв обороноспособности Украины, продвижение антиукраинских нарративов и легитимизацию вооруженной агрессии РФ.

Что известно о Наталье Королевской

Как сообщал УНИАН, в конце января 2023 года средства массовой информации писали, что Королевская и ее муж Юрий Солод, который также был нардепом (оба - депутатская группа "Платформа за жизнь и мир"), выехали в Объединенные Арабские Эмираты.

По информации журналистов, семья приобрела в городе Дубай недвижимости на 10 млн долларов. Также сообщалось, что Королевская и Солод стали резидентами ОАЭ. Уже тогда супруги написали заявления о сложении депутатских полномочий.

17 февраля 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили Королевской о подозрении во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию за 2020 год. Позже Солода и Королевскую лишили мандатов.

В июне 2023 года Королевскую начали разыскивать. В Министерстве внутренних дел Украины отметили, что ее разыскивают по обвинению в декларировании недостоверной информации (ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины). Правоохранители добавили, что датой исчезновения Королевской считают 22 февраля 2023 года.

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