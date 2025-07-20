Разработка этого чуда техники заняла у страны-агрессора несколько лет.

Россияне заявили о запуске в серийное производство зенитной системы малого радиуса действия "Тайфун ПВО", которая займет промежуточное место между зенитными пушками и зенитно-пушечными ракетными комплексами "Панцирь". Об этом сообщает Defense Express.

Российская боевая машина "Тайфун-ПВО" прошла серийные испытания еще в прошлом году. По словам генерал-майора российской авиации Владимира Попова, комплекс очень нужен армии государства-агрессора как для использования на линии фронта, так и для прикрытия тыловых объектов.

В частности Попов считает, что "Тайфун-ПВО" является хорошим инструментом противодействия беспилотникам и сможет прикрывать в частности нефтеперерабатывающие заводы, железнодорожные станции и большие мосты.

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Как отмечают аналитики Defense Express, "Тайфун-ПВО" также может прикрывать войска на марше, имеет защиту от пуль и от минной опасности.

Бороться с воздушными целями "Тайфун-ПВО" может двумя способами. Первый вариант - это пулеметная турель, второй вариант - это переносной зенитно-ракетный комплекс. В обоих случаях нужно, чтобы стрелок выдвинулся из люка в крыше кабины и начал стрелять из пулемета или ПЗРК.

Россияне утверждают, что эта машина способна вести огонь на скорости до 20 км/ч.

Другие новинки из мира вооружений

Как писал УНИАН, Великобритания, Италия и Япония совместно работают над созданием сверхзвукового малозаметного самолета, который планируется поставить на вооружение до 2035 года. Машину хотят сделать способной к дальним перелетам с большой полезной нагрузкой, очевидно, вглубь вражеской территории.

Также мы рассказывали, что Украина первой в мире создала новый класс оружия - зенитные дроны. Сейчас ни одна другая страна не имеет ничего подобного на вооружении.

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