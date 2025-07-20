Несмотря на содержание сахара, фрукты остаются действенным средством против высокого холестерина.

Фрукты, даже несмотря на то, что они содержат сахар, являются одними из самых полезных продуктов для здоровья благодаря содержанию витаминов, минералов и клетчатки, которой большинство людей потребляют недостаточно. Об этом пишет Eatingwell.

Если ваша цель снизить уровень холестерина, стоит добавить больше фруктов в свой рацион, в частности можно начать с яблок. Издание объяснило, почему яблоки являются фруктом №1 для достижения этой цели.

1. Яблоки богаты растворимой клетчаткой

Яблоки остаются одними из самых популярных фруктов, и недаром. Одним из ключевых факторов, который помогает им снизить уровень холестерина, является содержание растворимой клетчатки.

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"Яблоки содержат пектин - тип растворимой клетчатки, которая помогает снизить уровень холестерина, связываясь с ним и желчными кислотами в пищеварительной системе. Это предотвращает их всасывание и способствует выведению", - говорит диетолог-превентивный кардиолог Мишель Рутенштейн.

Одно среднее яблоко с кожурой содержит почти 4 грамма пищевых волокон, что составляет около 15% вашей суточной потребности. Доказано, что растворимая клетчатка в этих фруктах помогает снизить уровень холестерина ЛПНП, или "плохого" холестерина. Небольшое исследование показало, что у участников с повышенным уровнем холестерина, которые съедали два яблока в день, общий уровень холестерина и уровень ЛПНП снижался через восемь недель.

2. Яблоки поддерживают здоровье кишечника

Кишечник связан почти с каждой системой организма, поэтому его состояние важно не только для пищеварительного тракта, но и для поддержания работы сердца. Пребиотики помогают питать микробиом вашего кишечника и даже могут помочь контролировать уровень холестерина.

"Пектин [клетчатка, содержащаяся в яблоках] действует как пребиотик, питая полезные бактерии в вашем кишечнике, что может улучшить то, как ваш организм справляется с холестерином", - говорит Рутенштейн.

Клетчатка также подвергается ферментации, когда попадает в толстую кишку. Эта ферментация производит короткоцепочечные жирные кислоты, которые могут уменьшать синтез холестерина в печени, что, в конце концов, помогает снизить уровень холестерина, рассказала зарегистрированная нутрициолог Сиеда Фарид.

3. Яблоки содержат антиоксиданты

Яблоки богаты полифенолами - биоактивными соединениями, действующими как антиоксиданты.

"Яблоки являются богатым источником полифенольных антиоксидантов, их количество составляет 110 миллиграммов на 100 граммов", - говорит зарегистрированный диетолог Стейси Гулбин.

Исследование показало, что полифенолы поддерживают здоровый уровень холестерина несколькими способами. Они действуют как антиоксиданты и противовоспалительные средства, снижая оксидативный стресс и помогая предотвратить образование бляшек на стенках артерий, тем самым замедляя развитие атеросклероза.

Полифенолы также действуют как регуляторы липидов в организме. Они могут влиять на гены и ферменты, уменьшая выработку жира, блокировать ферменты, производящие новые липиды, и уменьшать всасывание холестерина. В конце концов, они помогают повысить уровень холестерина ЛПВП - "хорошего" типа холестерина.

Яблоки также являются источником витамина С - мощного антиоксиданта. Исследование показывает, что витамин С в яблоках не только подавляет окисление ЛПНП, но и снижает уровень холестерина, добавила Фарид.

4. Яблоки содержат фитостеролы

Фитостеролы, или растительные стеролы, - это соединения, которые блокируют всасывание холестерина в организме, помогая снизить уровень холестерина в крови.

"Яблоки содержат умеренное количество фитостеролов - от 12 до 18 миллиграммов на 100 граммов, что может способствовать снижению уровня холестерина со временем, если их употреблять как часть здоровой для сердца диеты", - пояснил Гульбин.

Исследования показали, что у участников с высоким уровнем холестерина, которые были на диете с содержанием фитостеролов, наблюдалось значительное снижение общего холестерина и холестерина ЛПНП.

Ранее УНИАН рассказывал, сколько минут ходить ежедневно, чтобы сердце было здорово. По словам кардиолога Майкла Фаттуха, активный образ жизни помогает снизить кровяное давление, похудеть, улучшает реакцию организма на инсулин, уменьшает воспаление. Он утверждает, что те, кто остается активным, живут дольше и реже имеют сердечные приступы. Поэтому заниматься умеренной аэробной активностью, которая может включать и ходьбу, нужно не менее 150 минут в неделю. То есть каждая ежедневная прогулка должна длиться около 21 минуты.

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