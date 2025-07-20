Кремлевскому правителю и китайскому руководителю однозначно не удастся "наброситься" на президента США, считает Климкин.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает возможной встречу президента США Дональда Трампа, китайского лидера Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина в Пекине 2 сентября. Об этом он сказал на YouTube-канале Liga.net.

По мнению дипломата, Трамп может согласиться на предложение о таких переговорах, но только если Путин "пойдет вперед", иначе это будет проявлением слабости для руководителя Штатов. В то же время, считает он, кремлевскому правителю и китайскому руководителю однозначно не удастся "наброситься" на президента США, мол, "на Трампа наехать сложно".

"Трамп хочет поехать в Китай, это известно, и было там много разных сигналов, что это будет большой визит с бизнес-делегацией и так далее. Захотят ли они на троих встретиться? Как по мне, конец Второй мировой - это, с одной стороны, неплохой повод, а с другой - такой скверный-скверный уже. Поскольку роль американцев, России сегодняшней, Китая - она настолько отличается, что появление их втроем, конечно, кого-то потроллит, но кого-то поставит в состояние режима ожидания: а что нам делать дальше, если договоренности (между Трампом, Си и Путиным, - ред.) все-таки будут", - говорит аналитик.

Видео дня

Комментируя возможную попытку США, Китая и России "поделить мир на троих", он отметил, что есть и другие игроки, которые имеют свои "карты".

"Такие попытки (поделить мир, - ред.) будут, и Путин прекрасно понимает, что у него время не бесконечно - и именно с точки зрения экономики. Он будет пытаться достичь какого-то геополитического результата, поскольку для него это ключевая история - чтобы его режим как-то не трогали. И, собственно, об этом он будет говорить с Трампом", - предположил эксперт.

По его словам, российский правитель знает, что может получить какие-то обещания от президента США, но как они будут работать - зависит от изменения политического и общественного настроений на Западе и за его пределами.

"Да и, собственно, единства Запада в классическом смысле, как раньше, не существует. Но все опасения, что Запад сколлапсирует, не оправдались, и НАТО остается основой его безопасности. А вот в незападном мире все гораздо сложнее. Тем не менее попытки какого-то геополитического раздела однозначно будут. Ну и туда присоединятся и все остальные (страны, - ред.). Когда они (Трамп, Си и Путин, - ред.) там условно на троих собираются, (возникает вопрос, - ред.): а индусы где? А где все остальные? А европейцы при чем? И вот тут все и начнется", - подытожил Климкин.

Вероятная встреча Трампа, Си и Путина в Китае

Как сообщал ранее УНИАН, Си Цзиньпин планирует устроить встречу с Трампом и Путиным. The Times предположило, что Си пригласит президента США на парад в Китай по поводу окончания Второй мировой войны в сентябре, и на этом праздновании будет и Путин. По данным издания, аналитики и некоторые граждане Китая призвали своего лидера воспользоваться поводом и провести трехсторонний саммит.

В Кремле по поводу возможной встречи Путина, Си и Трампа в Пекине заявили, что ничего о ней не знают. В частности об этом российским СМИ сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя публикацию в The Times.

Вас также могут заинтересовать новости: