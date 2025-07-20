Очевидно, они сосредоточатся на проблемах в двусторонних отношениях, и тема Украины будет на десятом плане.

Президент США Дональд Трамп и китайский правитель Си Цзиньпин, скорее всего, встретятся на саммите организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет 30 октября - 1 ноября в Южной Корее. Об этом пишет гонконгское издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на несколько информированных источников.

Они заявили, что встреча может состояться в кулуарах саммита, или, как вариант, Трамп может посетить Китай непосредственно перед саммитом.

По информации южнокорейских СМИ, уже известно о намерении Си посетить это мероприятие, но участие Трампа еще не подтверждено. Однако недавно министр иностранных дел Китая Ван И и государственный секретарь США Марко Рубио провели свою первую личную встречу, а это, как отмечает SCMP, является потенциально важным шагом перед встречей на уровне лидеров государств. Кроме того, в июне во время телефонного разговора Си пригласил Трампа посетить Китай, на что получил общее согласие.

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Опрошенные журналистами эксперты говорят, что Китай очень заинтересован во встрече на уровне лидеров, поскольку надеется нормализовать двусторонние отношения и по возможности сгладить наиболее острые углы - вопрос торговых пошлин, статус Тайваня, эмбарго на экспорт чувствительных технологий и тому подобное.

Вместе с тем ни один из опрошенных экспертов не упомянул войну в Украине в контексте возможной встречи Трампа и Си.

Встреча Трампа, Си и Путина

Как писал УНИАН, ранее на этой неделе британская The Times сообщила, что лидер Китая Си Цзиньпин якобы хочет устроить трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Якобы такая встреча может состояться во время празднования окончания Второй мировой войны, которые пройдут в сентябре.

Однако официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о такой встрече. Правда, такой же ответ он дает на большинство вопросов, которые ему задают журналисты.

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