По словам эксперта, эти модели имеют приятную управляемость и практичные интерьеры.

Выбор первого автомобиля является непростой задачей. Важно учитывать большое количество различных критериев, включая стоимость, практичность, легкость управления и габариты.

Автомобильный эксперт Райан Берч рассказал в комментарии для Express, какой автомобиль стоит выбрать начинающему водителю. Он выделил несколько моделей, на которые стоит обратить внимание.

Берч посоветовал начинающим водителям купить Seat Mii, Renault Twingo или Citroen C1. По его словам, это идеальные кандидаты на звание первого автомобиля.

Видео дня

"Mii трудно превзойти по управляемости. Он имеет ту же платформу, что и Volkswagen Up!, поэтому управляемость четкая, и на нем удивительно приятно ездить", поделился эксперт.

Также Берч добавил, что Seat Mii просторнее, чем может показаться на первый взгляд. Он отметил, что модель имеет багажник объемом 251 литр.

Помимо этого эксперт высказался о Renault Twingo. Он похвалил эту модель за большой радиус разворота и практичный интерьер.

Говоря о Citroen C1, Берч заявил, что эта модель имеет необычный дизайн, а также доступнее своих конкурентов. Он также подчеркнул, что этот хэтчбек предлагает приятную управляемость.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

Ранее эксперты порекомендовали очень надежный японский внедорожник. По их словам, этот автомобиль может проехать там, где застрянут многие другие модели.

Кроме того, были названы 10 лучших семейных автомобилей 2025 года. Эксперты заявили, что все эти автомобили подойдут водителю с большой семьей.

Вас также могут заинтересовать новости: