Владислав Григорьев

Среди таких видов - амурский чебачок, который надоедает рыбакам-любителям.

В украинских реках и озерах поселились новые виды рыб, которые не должны были там жить. Ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь в комментарии "Телеграфу" рассказала, как откуда эти инородные виды попали в наши водоемы.

Какие новые виды рыб появились в украинских водоемах

Головешка-ротан

"К наиболее ярким представителям относится головешка-ротан, который происходит из бассейна Амура с Дальнего Востока", - поделилась Куцоконь.

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Помимо российского юго-востока, эта рыба считается аборигенной на северо-востоке Китая, севере Корейского полуострова и на острове Сахалин, отметила ихтиолог.

Амурский чебачок

Эксперт добавила, что в украинских водоемах также появился амурский чебачок. Это маленькая рыба попала в нашу страну из дальневосточного региона.

"Он наносит значительный вред рыбным хозяйствам, а также надоедает рыбакам-любителям, потому что клюет быстрее, чем другие рыбы, а сам при этом мелкого размера", - заявила Куцоконь.

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Солнечный окунь

Еще одной "рыбой-чужаком" в Украине является солнечный окунь. Этот вид прибыл к нам с Северной Америки.

"Среди чужеродных видов отличается солнечный окунь, родиной которого является Северная Америка. Это такая красивая высокая рыбка зелено-синего, голубоватого цвета, а на выросте жаберной крышки черное с красным пятнышко", - описала эту рыбу ихтиолог.

Американские сомики

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Также в украинских водоемах появились новые чужеродные виды сомиков. Ихтиолог рассказала, что сейчас распространяются два вида.

"У нас сейчас распространяются два вида американских сомиков: коричневый и черный", - уточнила Куцоконь.

В Украине осетровые оказались под угрозой

Ранее ихтиолог Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь рассказала, что подрыв плотины Каховской гидроэлектростанции россиянами в 2023 году нанес серьезный удар по популяциям рыбы в Украине, включая краснокнижных осетровых.

Куцоконь поделилась, что осетровые уже могут возвращаться в Днепр в районе Запорожья. Тем не менее общая ситуация с осетровыми в Черноморском бассейне является катастрофической.

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