Ожидается, что ЕС начнет подготовку плана быстрых действий в случае, если не удастся достичь соглашения с Трампом.

Послы Европейского союза намерены разработать план мер в ответ на возможное отсутствие соглашения с президентом США Дональдом Трампом. Подавляющее большинство выступает за то, чтобы продолжить переговоры с Вашингтоном в попытке достичь решения до 1 августа.

Издание Bloomberg пишет, что переговоры будут продолжаться в течение следующих двух недель.

По словам источников, США сейчас, по-видимому, хотят ввести универсальные пошлины на товары из ЕС выше 10% с небольшим списком исключений, в том числе, авиация, некоторые медицинские устройства, дженерики, несколько спиртных напитков и производственное оборудование, которое необходимо США.

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Кроме того, обсуждается потенциальный потолок для некоторых секторов, а также квоты на сталь и алюминий и способы оградить цепочки поставок от источников, которые перенасыщают рынок металлами. Источники предупредили, что даже если соглашение будет достигнуто, оно должно быть одобрено Трампом, а его позиция пока неясна.

Ранее уже говорилось, что ЕС оценит общий дисбаланс любого соглашения, прежде чем принять решение о принятии мер по восстановлению баланса. Некоторые члены блока готовы согласиться на более высокие тарифные ставки, если США согласятся на приемлемые исключения.

Любое соглашение также будет касаться нетарифных торговых барьеров, сотрудничества по вопросам экономической безопасности, консультаций по цифровой торговле и стратегических закупок.

Любые существенные контрмеры, вероятно, вызовут еще больший разрыв в трансатлантической торговле, учитывая предупреждения Трампа о том, что ответные меры против американских интересов только вызовут более жесткие действия со стороны его администрации.

Торговая война США с Евросоюзом - последние новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 августа Вашингтон вводит 30% пошлины на товары из ЕС. При этом комиссар Евросоюза по торговле Марош Шефчович отметил, что повышение пошлины до 30% сделает невозможной торговлю между ЕС и США.

19 июля стало известно, что Трамп ужесточил свои требования на торговых переговорах с ЕС, настаивая на минимальной пошлине на все европейские товары от 15% до 20% в любой сделке с блоком, а европейцы готовятся к возможной торговой войне с США.

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