Правильный путь европейцам указал сам Трамп.

Европейские политики смогли найти подход к Дональду Трампу, чтобы склонить его к восстановлению поддержки Украины. Однако не все в Европе согласны с тем, к чему это в конечном итоге привело, пишет Welt.

"Европейские лидеры быстро научились работать с тем американским президентом, который у них есть, а не желать другого", - говорится в публикации.

Как отмечают авторы статьи, первое правило общения с Трампом, которого были вынуждены держаться европейские лидеры, заключается в щедрых похвалах в адрес американского президента. Но решающим фактором стало разочарование Трампа из-за неуступчивости его московского друга.

Видео дня

Триггером стал звонок Трампа канцлеру Германии Фридриху Мерцу, во время которого президент США выразил недовольство российскими атаками на Украину, которые он видел по телевизору.

"Европейские лидеры знали, что им нужно действовать быстро, учитывая нестабильную позицию Трампа по вопросу поставок вооружений Украине", - пишет Welt.

Не теряя времени, Мерц и генсек НАТО Марк Рютте предложили схему с поставками американского оружия в Украину, которая устроила бы Трампа.

"Европейские лидеры знали, что Трампу, который в основном рассматривает мировую политику, от торговли до НАТО, как игру с нулевой суммой, будет гораздо легче согласиться на продажу оружия, если европейцы его будут покупать, что позволит США получить прибыль", - говорится в публикации.

В конце концов, кроме Германии и США, на этот план согласились Великобритания, Нидерланды и скандинавские страны. А вот Франция отсутствовала в этом списке. Париж не присоединился к схеме закупки американского оружия для Украины за европейские деньги, поскольку президент Эммануэль Макрон давно настаивает на развитии европейской оборонной отрасли за счет внутренних закупок. Именно эту причину подтвердили два французских чиновника, знакомые с этим вопросом.

Война в Украине и Трамп

Как писал УНИАН, британские журналисты раскритиковали ультиматум Трампа о "50 днях", как достаточно слабый и не произведший впечатления на Путина. Они убеждены, что в Кремле обрадовались, когда увидели малореалистичные угрозы президента США.

Также мы рассказывали, что смена правительства в Украине также напрямую связана с Дональдом Трампом. По данным источников Bloomberg, президент Зеленский решил поставить во главе правительства команду, которая показала успешное взаимодействие с Белым Домом в течение последних месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости: