Как отметил Андре Тан, дороже всего смотрятся пастельные и припыленные оттенки.

Украинский дизайнер Андре Тан дал советы, которые помогут выглядеть летом стильно и дорого даже у бассейна или на пляже.

"Летний гардероб - это не только о легкости, а об умении сочетать комфорт, элегантность и правильные акценты", - отметил он в Instagram.

Вот какие советы он перечислил:

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Головные уборы: стиль + защита. Дизайнер посоветовал выбирать шляпы из натуральных материалов (солома, лен). По его словам, они не только защищают от солнца, но и придают образу аристократического вайба. Идеальные цвета: пастель, песочный, белый или классический черный. Форма: легкая, не громоздкая, с четкой линией полей.

Ткани - главная инвестиция. В топ-3 тканей для летнего гардероба он включил лен (текстурный, дышит, выглядит премиально), шелк (для вечерних выходов или легких платков), хлопок (только высокого качества, с плотным плетением, чтобы не терял форму). Формула образа: натуральная ткань + простой крой = визуально очень дорого.

Цветовая палитра. Как отметил Андре Тан, дороже всего смотрятся пастельные и припыленные оттенки: мятный, лавандовый, голубой, песочный, бело-молочный. Яркие акценты могут быть, но один: сумка, серьги или платок - не все сразу.

Обувь. По словам дизайнера, летняя обувь должна быть минималистичной, из кожи или замши, в нейтральных тонах (беж, карамель, песочный). Идеальные варианты: мюли, сандалии без декора, эстетические слипоны.

Аксессуары. Андре Тан посоветовал не забывать о ретро-очках, тонких украшениях, шелковых платках на голову или на ручку сумки.

Все эти советы, по его словам, помогут собрать универсальный летний капсульный гардероб без ошибок и лишних затрат.

Напомним, ранее Андре Тан посоветовал, что надеть в офис в жару.

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