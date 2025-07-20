Сейчас заявляется о трех погибших, но не известна судьба половины пассажиров.

В Индонезии три человека погибли и еще десятки потенциально тоже могут быть погибшими в результате масштабного пожара на пассажирском пароме, перевозившем 280 человек. Об этом сообщает Channel News Asia.

Инцидент произошел возле одного из островов в провинции Северный Сулавеси. По имеющейся на данный момент информации судно KM Barcelona 5 перевозило 280 пассажиров и должно было пришвартоваться в порту Манадо, когда на его борту вспыхнул пожар.

В соцсетях разлетелись впечатляющие кадры, на которых видно полностью охваченное огнем огромное судно и людей, плавающих в воде вокруг.

"Три человека погибли, почти 150 были спасены. Их спасла объединенная команда спасателей и местных рыбацких лодок", - сообщил журналистам высокопоставленный чиновник местного поисково-спасательного управления Вери Ариянто.

Поисково-спасательная операция продолжается, для спасения привлечены два корабля, несколько катеров и другие суда, добавил чиновник.

Учитывая то, что пока известна судьба лишь половины пассажиров, а опубликованные кадры свидетельствуют о тотальном выгорании судна, количество погибших может перевалить за сотню.

Другие катастрофы за рубежом

Как писал УНИАН, накануне во Вьетнаме перевернулся туристический катер. На борту находились более 50 человек, погибли по меньшей мере 34 человека. Причиной трагедии называют внезапный шторм.

Также мы рассказывали, что ранее на этой неделе в аэропорту Лондона разбился легкомоторный самолет. Погибли все четыре человека, которые находились на борту.

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