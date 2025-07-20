Болгарская провидица скончалась в 1996 году, но оставила несколько значимых предсказаний о будущем.

Знаменитая болгарская ясновидящая Баба Ванга и бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют "живым Нострадамусом" сделали одинаковое жуткое пророчество на 2025 год, пишет Daily Mail.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Напоминается, что Ванга скончалась в 1996 году, оставив несколько значимых предсказаний о будущем. Современные экстрасенсы, в том числе "живой Нострадамус", сходятся во мнении относительно одного из ее прогнозов на текущий год. Провидица предсказала, что в 2025 году человечество вступит в контакт с внеземными существами, и это событие, вероятно, совпадет с "крупным спортивным мероприятием".

Атос Саломе также предсказал, что человечество может осуществить контакт с инопланетянами уже в этом году. По его словам, технологические достижения и рост космических исследований приведут к долгожданной встрече с внеземной жизнью:

"Благодаря телескопу Джеймса Уэбба человечество может наконец получить ответ на вопрос о существовании инопланетной жизни, а правительства, например, США, могут рассекретить документы о НЛО. Если это произойдет, эти открытия способны изменить представление о Вселенной и о нас самих".

Кроме контакта с инопланетянами, он также пророчит, что в 2025 году может начаться Третья мировая война, а технологии искусственного интеллекта будут становиться все более мощными:

"Продвинутые системы смогут одновременно работать в нескольких областях, имитируя человеческое мышление. ИИ сможет проектировать здания, планировать рекламные кампании и диагностировать болезни за считанные секунды. Но по мере того, как мы передаем машинам все больше полномочий, возникает вопрос: что случится, если мы потеряем контроль?".

Напомним, ранее сообщалось, что Баба Ванга напугала мир жутким пророчеством на 2025 год.

Вас также могут заинтересовать новости: