Суд огласил свое решение о приемлемости дела о захвате Россией территорий востока Украины в 2014 году и о масштабном нарушении оккупантами прав человека.

Благодаря решению Европейского суда по правам человека приближен день, когда Россия будет привлечена к ответственности за агрессию.

"Европейский суд по правам человека огласил свое решение о приемлемости дела по захвату Россией территорий востока Украины в 2014 году и по масштабному нарушению оккупантами прав человека", - отметил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Зеленский сказал, что это пока промежуточное юридическое решение, но благодаря этому "мы стали ближе к тому дню, когда Россия будет привлечена к ответственности за агрессию".

Видео дня

Решение ЕСПЧ по России: подробности

Сегодня, 25 января, Европейский суд по правам человека сегодня огласил решение о приемлемости межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России" о нарушении Россией прав человека на оккупированных ею с 2014 года территориях Донбасса.

Как отметил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, это первое дело в отношении оккупации востока Украины в 2014 году и еще одно судебное решение в привлечении РФ к международной правовой ответственности. Дело касается административной практики нарушений Россией прав человека на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 2014 года, а также сбития самолета рейса МН17.

30 ноября 2020 года стало известно, что Европейский суд по правам человека объединил три дела против России в отношении оккупированных территорий Донбасса.