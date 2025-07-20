Воздушный транспорт для россиян очень важен, ведь в России есть регионы, в которые из Москвы невозможно добраться никакими другими путями, кроме как самолетом, говорит Нарожный.

Когда Украина, запуская дроны в воздушное пространство России, останавливает там работу аэропортов, она преследует цель ослабить российскую экономику, считает основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный. Об этом он сказал в эфире Радио NV.

"Несколько авиационных экспертов делали калькуляцию, сколько РФ теряет на всех этих перенаправлениях, остановках рейсов и тому подобное. И речь идет о десятках миллиардов российских рублей, то есть очень большие суммы, учитывая то, сколько мы тратим на изготовление и запуск этих дронов. То есть несоизмеримые суммы", - отметил он.

По его словам, воздушный транспорт для россиян очень важен, ведь в России есть регионы, в которые из Москвы невозможно добраться никакими другими путями, кроме как самолетом. Также Нарожный не исключает, что эти атаки являются "поддержкой" вероятного тезиса президента США Дональда Трампа, озвученного в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, об ударах по Москве, о чем сообщали ранее западные СМИ.

Видео дня

В то же время Нарожный объяснил, почему такие атаки удается реализовать украинским военным. Он считает, что россиянам "просто не хватает ПВО", в том числе и над Москвой. А еще, говорит он, украинские дроны, как и российские "Шахеды", тоже совершенствуются и тоже пытаются заходить и с большей высоты, и пикировать, то есть Украина применяет те же методы, что и враг.

"Относительно необходимого количества ПВО. Во-первых, ПВО должна быть эшелонированная, то есть это несколько различных средств - маленького радиуса, среднего радиуса, большого радиуса - в зависимости от типа объекта, который защищается. Есть разные подсчеты, сколько надо ПВО, чтобы покрыть Москву, и сейчас это нереально просто сделать. Потому что большинство этих средств находится на оккупированной территории Украины, и наши специалисты системно уничтожают эти средства ПВО", - пояснил эксперт.

В России периодически стоят аэропорты

Как сообщал ранее УНИАН, в ночь на 20 июля дроны атаковали Москву и Подмосковье, в результате чего возникли пожары и прекращали работу аэропорты. Российские СМИ писали, что из-за налета беспилотников во всех аэропортах Москвы - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском - остановили прием и отправку самолетов.

Ночью 17 июля беспилотники также атаковали Москву и ряд других городов России. Дроны долетели и до Санкт-Петербурга. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявлял, что рано утром два из них были сбиты. Также прекращал работу местный аэропорт "Пулково".

Вас также могут заинтересовать новости: