Она говорит, что выступает не против России, а против войны.

Латвийская певица Лайма Вайкуле сделала новые заявления о войне Российской Федерации против Украины, а также рассказала о своем отношении к русскому языку.

В интервью "Латвийскому радио 4" артистка сказала, что выступает против любой агрессии, а деньги, которые тратятся на ракеты, стоило бы направить на развитие медицины и лечение больных людей. К миру нужно относиться с любовью, считает она:

"Я, конечно, против войны. Я против несчастья. Я не могу обидеть ни собаку, ни кошку, ни муравья, ни ребенка... Просто многие это используют, как будто я какой-то воин и я теперь против России. Это неправда. Это неправда. Я против любого насилия".

Вайкуле подчеркнула, что ненавидит придуманное в России слово "иноагент" (в РФ этот термин используется для обозначения лиц, которые, по мнению властей, получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием, - ред.).

Видео дня

На вопрос, изменилось ли ее отношение к русскому языку, певица ответила отрицательно. По ее словам, это просто инструмент коммуникации, поэтому язык здесь "вообще ни при чем":

"Чего мы добились благодаря этой войне? Что русского языка станет намного меньше? Появится английский? Я уже уверена, что молодежь вся будет говорить на английском".

Также Вайкуле считает, что сегодня "украинцы воюют против украинцев, а русские - против русских". В качестве примера она привела российские обстрелы Харькова, многие жители которого говорили на русском языке. По ее словам, речь идет не о "спасении" людей, а о их убийстве, и это большая трагедия.

Что Лайма Вайкуле говорила о войне

Латвийская певица и музыкальный продюсер стала известной в 1980-х годах благодаря хитам, созданным в сотрудничестве с композитором Раймондом Паулсом. Самые известные песни - "Вернисаж" и "Скрипач на крыше", "Шпилька-каблук". У нее узнаваемый стиль, харизма и сценическая манера.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Вайкуле высказалась против войны, заявив, что не поддерживает никакой агрессии. В интервью различным СМИ она неоднократно подчеркивала, что осуждает насилие и поддерживает мирное урегулирование конфликта.

Также она отмечала, что решительно отказалась от любых контактов со страной-агрессором, поскольку не может развлекать публику, пока в соседней стране идет война.

Вас также могут заинтересовать новости: