Теперь суд перейдет к рассмотрению дела по сути.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня огласил решение о приемлемости межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России" о нарушении Россией прав человека на оккупированных ею с 2014 года территориях Донбасса.

Как сообщила в Facebook уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека Маргарита Сокоренко, теперь суд перейдет к рассмотрению дела по сути.

"ЕСПЧ объявил (наконец!) решение по приемлемости межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России" за №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20, признав его приемлемым, а затем перейдя к его рассмотрению по существу!", - написала она и добавила, что детали расскажет позже.

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Telegram, что есть хорошие новости на "юридическом фронте против России".

Он отметил, что ЕСПЧ огласил свое решение относительно приемлемости межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России".

"Это первое дело в отношении оккупации востока Украины в 2014 году и еще одно судебное решение в привлечении РФ к международной правовой ответственности. Дело касается административной практики нарушений Россией прав человека на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 2014 года, а также сбития МН17", - написал он.

При этом Ермак отметил, что это решение поможет привлечь Россию к ответственности за оккупацию наших территорий, нарушение прав человека и другие преступления.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра, комментарируя решение суда, отметил, что оно является "важной вехой".

"Это четкий сигнал для России", — написал он в Twitter.

Как пишет Reuters, ожидается, что пройдет еще один-два года, прежде чем будет вынесено окончательное решение. Кроме того, решение ЕСПЧ открывает двери как минимум трем другим делам Украины против России, а также тысячам отдельных дел, которые были приостановлены до принятия решения о юрисдикции.

Иски Украины против России в ЕСПЧ - последние новости

28 февраля Украина обратилась в ЕСПЧ с заявлением о введении предварительных мер в отношении правительства РФ в связи с "массовыми нарушениями прав человека, которые совершаются российскими войсками во время военной агрессии против суверенной территории Украины".

1 марта ЕСПЧ приказал России, чтобы ее войска воздерживались от нападений на гражданское население и уничтожения гражданских объектов в Украине, однако соответствующих мер страна-агрессор не приняла.

В июне Минюст Украины подал новый иск против РФ в ЕСПЧ – о вопиющих нарушений Россией прав человека на начальном этапе войны. В рамках этого иска Украина требует денежной компенсации для пострадавших, оценив убытки в по меньшей мере 80 млрд долларов. 29 июня в ЕСПЧ приняли к рассмотрению иск Украины против России.

В сентябре стало известно, что 23 государства подали заявления в Европейский суд по правам человека с просьбой присоединиться как третья сторона при рассмотрении иска Украины против России. Среди не членов ЕС присоединилась Норвегия, а также намерены были присоединиться Великобритания и Исландия.

Отметим, в прошлом году Россия по собственной инициативе вышла из Совета Европы, 16 сентября страна окончательно вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Потеря доступа россиян к ЕСПЧ стала важным следствием выхода России из Совета Европы.

При этом власти России отказались исполнять все решения ЕСПЧ, вступившие в законную силу после 15 марта 2022 года. ЕСПЧ в свою очередь решил, что может принять к рассмотрению любую жалобу в отношении России на нарушения, имевшие место до 16 сентября 2022 года.

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