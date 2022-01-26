Слушания пройдут по трем жалобам: нарушение прав человека на востоке Украины, похищение детей-сирот и по сбитию в июле 2014 года пассажирского самолета компании Malaysia Airlines.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начинает слушания по делу Украины и Нидерландов против Российской Федерации о нарушении прав человека на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении на сайте Правительственного портала.

В частности, 26 января 2022 года в ЕСПЧ состоятся слушания о приемлемости объединенного межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России" по трем жалобам о нарушении прав человека на оккупированном Россией Донбассе: о нарушениях прав человека на востоке Украины, о похищении детей-сирот и о сбитии в июле 2014 года пассажирского самолета компании Malaysia Airlines МН-17.

Цель межгосударственного заявления – установить системные массовые нарушения прав людей, а также подтвердить факт оккупации части территории Донецкой и Луганской областей Россией.

Читайте такжеУ Зеленского о жалобе РФ на Украину в ЕСПЧ: эталон цинизма без юридической перспективы

"В принципе, все, что мы доказываем, что Россия контролировала и контролирует сейчас оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, на которых происходят грубые нарушения прав человека, что там отсутствуют юридические средства защиты своих прав – это очевидно, это подтверждалось множеством политических заявлений, которые, однако, не имели юридического значения. Теперь же мы впервые установим это решением суда", - подчеркнул министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, юридическое подтверждение того, что Россия отвечает за события на Донбассе, позволит гражданам Украины и предпринимателям взыскивать нанесенный ущерб через ЕСПЧ и инвестиционные арбитражи.

По объему доказательств и количеству нарушений межгосударственное дело "Украина и Нидерланды против России" является самым масштабным, которое когда-либо рассматривал ЕСПЧ. Начиная с 2014 Украиной был поданы тысячи страниц и огромные объемы видео-, аудио - и других доказательств, которые опровергают утверждения российской пропаганды об отрицании участия России в событиях на востоке Украины, среди которых:

данные относительно перемещения через неконтролируемую участок границы Украины Донецкой и Луганской областей подразделений ВС РФ и их поддержки сил так называемых "ДНР" и "ЛНР";

данные об обстрелах территории Украины с территории РФ;

информацию об обнаружении оружия и военной техники российского происхождения, в том числе новейших образцов;

свидетельства непосредственных очевидцев агрессии РФ и нарушений прав человека.

"У нас есть сразу несколько утверждений, которые мы доказываем в Европейском суде: 1) доказательства того, что вооруженные силы РФ пересекали неконтролируемую часть границы с Украиной; 2) с территории России велся обстрел наших Вооруженных сил, которые действовали в условиях антитеррористической операции; 3) что Россия поставляла оружие на оккупированные территории, в том числе новейшие образцы вооружения, которого не было в украинской армии и не могло быть на оккупированных территориях Донбасса; 4) беспилотники, которые контролировались с РФ; 5) большой массив свидетельств узников изоляции, лиц, которых украинские спецслужбы принудительно забрали с оккупированной территории, которые доказывают, что они работали под руководством военных РФ, принимали участие в поставках оружия из РФ; 6) допросы российских военных, которых поймали на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", – рассказал Малюська.

В соответствии с установленным ЕСПЧ порядке, в ходе устных слушаний 26 января первыми выступят представители правительства России, вторыми – представители Украины и третьими будут заслушиваться представители Королевства Нидерландов.

В целом же ЕСПЧ вынесет два решения по этому делу: первое, промежуточное, – о допустимости жалобы Украины, то есть, можно ли переходить к рассмотрению дела по существу; и второе – которое будет, собственно, решением по существу требований. Первое промежуточное решение ожидается через 2 - 2,5 года. Вынесение решения по сути займет еще больше времени, поскольку дело является очень масштабным и сложным, добавил Малюська.

Вас также могут заинтересовать новости: