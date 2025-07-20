Возникает ситуация, когда сооружение "устает" и может обвалиться без очевидных предпосылок.

Украинские типовые застройки способны выдержать землетрясения определенной силы, однако реальная угроза кроется не только в природной сейсмической активности, но и в последствиях войны. Об этом РБК-Украина рассказал доктор физико-математических наук, ведущий ученый Института геофизики им. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь.

По его словам, в советское время жилую инфраструктуру проектировали с учетом максимума в 5 баллов по шкале сейсмической активности. Зато современные украинские нормы вводят новую классификацию - классы ответственности СС1, СС2 и СС3. Самые низкие требования - к нежилым помещениям (СС1), а самые высокие - к жилым домам, объектам с массовым пребыванием людей, инфраструктуре и промышленности (СС3).

"По этим нормам (СС3, - УНИАН) строят сооружения, где есть большие скопления людей: стадионы, жилые дома, офисные здания, объекты критической инфраструктуры, энергетического сектора, химической и нефтегазовой промышленности. Чем дальше от зоны Вранча, тем ниже опасность. Соответственно нет смысла тратить большие деньги на дома, чтобы они могли выдержать землетрясения большей интенсивности, чем могут возникать на этой территории", - сказал Гринь.

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По его словам, в нынешних нормах установлено 6 и 7 баллов для жилых домов, однако недостаток этого подхода в том, что в Украине большая территория относится к одной бальности. Но это, как утверждает специалист, неправильно, потому что из-за разной геологии и гидрологии уже на расстоянии 500 метров может быть разная бальность.

Кроме прямого воздействия землетрясения (разрушительной, шоковой волны), существует еще один серьезный фактор риска - эффект накопления. Даже незначительные толчки способны со временем ослабить конструкции из-за резонансных колебаний. Возникает ситуация, когда сооружение "устает" и может обвалиться без очевидных предпосылок.

"В таких случаях самое опасное то, что мы не видим повреждений сразу. Сооружение выглядит целым, но его конструкции уже ослаблены", - отмечает ученый.

Он также отметил, что война тоже является сейсмическим фактором - взрывы имитируют локальные землетрясения. Например, взрыв 450-800 кг тротила в 250 метрах от жилого дома вызывает ударные волны, эквивалентные землетрясению мощностью 6-8 баллов. Если дом был рассчитан на меньшие нагрузки, это может привести к серьезному снижению ресурса.

"Сооружение, которое не рассчитано на 8 баллов, получает сильную нагрузку. Происходят разрушительные процессы, но мы их не видим сразу. То есть дом целый, он стоит, хотя от его первоначального срока эксплуатации уже отминусовалось 25 лет, потому что произошло влияние разрушительной волны", - говорит специалист.

Он подчеркивает, что многие дома сейчас находятся под влиянием таких локальных "землетрясений" от взрывов - баллистика в среднем имеет 450 кг тротила и ее взрыв порождает шоковые волны.

Учитывая масштабы разрушений и накопленный эффект, Гринь отмечает: во время будущего восстановления Украины важно будет оценить, в каком состоянии находятся сооружения, и способны ли они выдержать новые нагрузки. Украина уже сейчас должна разрабатывать уникальную методику оценки сейсмического состояния зданий, поскольку аналогов в мире практически нет.

Землетрясения в Украине - последние новости

Ранее ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь говорил, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины нет резкого всплеска количества землетрясений. Также, по его словам, в Европе и Украине не ощущается большой связи между землетрясениями и климатом. Другая ситуация в Антарктике, где тают ледники, от этого ослабляется давление на поверхность земли, что порождает локальные землетрясения.

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