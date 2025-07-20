Выгорание может возникнуть быстрее, чем вы думаете, отметил психолог.

Американский психолог Марк Треверс назвал причины, по которым пары могут ощущать "эмоциональное выгорание в отношениях".

"Быть в отношениях - значит естественным образом сместить фокус с себя на совместную жизнь с другим человеком. Вы жертвуете временем на себя ради заботы о партнере, иногда даже отказываетесь от личных возможностей ради отношений. Ваш партнер, вероятно, тоже чем-то жертвовал, но дело не в подсчете. Отношения не должны быть "обменом услуг". Оба партнера должны добровольно и осознанно прилагать усилия, чтобы их союз продолжался", - отметил он в своей статье для Forbes.

При этом психолог привел результаты исследования, опубликованные в Journal of Social and Personal Relationships, которые показали, что именно данное ощущение, будто вы жертвуете слишком многим, связано с психологическим стрессом и выгоранием в отношениях.

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По его словам, исследование выделяет две ключевые причины, почему одни люди страдают от эмоционального выгорания сильнее других:

Эмоциональное равновесие. Чтобы выстраивать осмысленные отношения, нужно учитывать не только свои интересы, но и чувства другого. Иногда важно уступить, не доказывать свою правоту, не говорить обидных слов. Когда вы учитесь думать не только о себе, отношения становятся взаимными. Исследование показывает, что низкое чувство справедливости в отношениях усиливает восприятие жертв как вредных, а это напрямую связано с выгоранием. Выгорание может возникнуть быстрее, чем вы думаете, особенно если у вас с партнером разные приоритеты и интересы.

Признание и благодарность. Неважно, жертвуете ли вы карьерой ради семьи или просто кладёте записку в обед любимому - вы заслуживаете "спасибо". Ученые установили, что, когда человек чувствует себя признанным, он реже воспринимает жертвы как болезненные. Он видит их как вклад в развитие отношений. Авторы другого исследования 2022 года (Psychological Science) пришла к выводу, что ощущение признания снижает негативные последствия неравного вклада. Однако признание не заменяет равный вклад. Оба партнера должны прилагать усилия.

Напомним, ранее психолог рассказал, как спасти любовь и отношения с помощью одного навыка.

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