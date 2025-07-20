По словам пророссийского журналиста, победитель может устанавливать многие условия.

Скандальный американский блогер, пророссийский журналист Такер Карлсон выдал новую порцию сомнительных заявлений о российско-украинской войне. В частности, по его словам, Москве якобы уже удалось добиться некоторых своих целей. Такое мнение он высказал в интервью Bild.

"Они (в России) хотели, чтобы Запад отступил. И в каком-то смысле они победили. И мы должны это признать. Я не сторонник того, чтобы Россия выигрывала что-либо. Я американец. Я хочу победить. Но мы не можем лгать самим себе. Они победили. Они захватили землю и не обязаны ее возвращать", - сказал Карлсон.

Он уверен, США могут заставить Россию вернуть Украине захваченные территории только с помощью ядерных бомбардировок. Журналист заверил, что именно это якобы можно считать победой РФ.

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"И победитель может устанавливать хоть и не все условия, но, как в свое время выяснила Германия, многие из них", - добавил Карлсон.

Что говорил Карлсон о войне в Украине

Напомним, что ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США "проиграли войну с Россией". Он добавил, что Украина их якобы никогда "не волновала".

Журналист считает, что "высокомерные" США просто "не могут признать проигрыш в обычной войне" против России.

Кроме того, Карлсон обвинял власти США в "предательстве" Украины. Он заявил, что на территории Украины через несколько десятков лет якобы будут жить мигранты из третьего мира.

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