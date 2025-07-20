Пользователи грубо указали на возраст певицы.

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза опубликовала фото с братом Гарри и звездной мамой. Снимком девочка поделилась в Instagram.

"С мамой", - коротко подписала она фото.

В комментариях некоторые пользователи грубо указали на возраст Пугачевой: "Просто интересно, дети не задавали родителям вопрос: почему папа такой молодой, а мама как прапрабабушка?", "С бабушкой...", "Скорее, с прабабушкой, которая пытается время вспять повернуть", "Бедняжки! Ни дома, ни школы нормальной с друзьями-приятелями. Ни тусовок детских, ни конкурсов. Из-за недалеких родителей и дети страдают среди пенсионеров".

Видео дня

Другие подписчики не скупились на комплименты:

"Счастья, здоровья и благополучия", "Какая милота, детки большие уже, красивые, все в родителей", "Приятно видеть любимую АБ и, конечно же, Лизу с Гарри. Счастья вашей семье", "Вот уже и подросли детки. А там и свадьбы пойдут. Будьте здоровы и счастливы", "Красивая мама с детками. Она - легенда", "Детки подросли, красавчики. Всем здоровья и благополучия". "Очень красивое фото, отражает внутренний мир семьи".

Напомним, ранее Максим Галкин показал, как за 8 лет изменилась его дочь Лиза.

Вас также могут заинтересовать новости: