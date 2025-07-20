Ученые ошеломлены: сразу три рыбы 'судного дня' выбросило на берег

Три гигантские рыбы-веслоносы загадочно выбросились на побережье, возродив старые мифы о приближении катастроф - но ученые призывают не поддаваться панике.

В течение нескольких дней на побережьях Тасмании и Новой Зеландии были обнаружены три гигантские рыбы-веслоносы - глубоководные существа, которых часто называют "рыбами апокалипсиса". Их появление вызвало волну интереса у ученых и возродило мифы о связи этих животных со стихийными бедствиями, пишет Sustainability Times.

Эти загадочные обитатели океанских глубин, которые могут достигать до 8 метров в длину, редко попадаются на глаза людям. В Японии, например, их считают посланцами из морских глубин, которые якобы предупреждают о будущих катастрофах. Хотя ученые не подтверждают связи между появлением рыб-веслоносов и сейсмической активностью, внезапный всплеск случаев лишь подпитывает эти представления.

Куратор рыб новозеландского музея Те Папа Тонгарева Эндрю Стюарт назвал этих рыб "величественными и неземными", подчеркивая, насколько редко их можно увидеть на суше. По его словам, музей надеялся получить как минимум один экземпляр для научного изучения, однако природные хищники уже успели повредить найденных рыб, лишив исследователей ценных биологических материалов.

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Хотя веслоносы внушают страх и восхищение, специалисты, в частности эколог Ник Линг из Университета Вайкато, призывают к рациональному взгляду: их загадочный вид и редкое появление - следствие жизни в труднодоступных океанических глубинах, а не знаки апокалипсиса.

Появление трех таких существ подряд, по словам свидетелей, выглядит как "послание из глубин". Но вместо паники ученые призывают к более глубокому исследованию: веслоносы остаются одними из наименее изученных обитателей океана, и каждая находка - шанс узнать больше о загадочных процессах, происходящих в недрах планеты.

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