Певица уже представила свои авторские композиции.

Украинская певица Екатерина Павленко решила временно прекратить работу в группе Go_A и погрузиться в свой сольный проект ..monokate.. Об этом сообщил украинский музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин в Telegram.

В воскресенье, 20 июля, Павленко представила свои авторские композиции во время выступления на Atlas Festival. Восемь из них прозвучали впервые.

"Нет, это не фольк. Фулл бенд и рок. Все как я и хотела", - написала певица в соцсети Х.

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Группа Go_A - что известно

Группа Go_A - украинский музыкальный коллектив, который объединил народный вокал и современные электронные звучания. Название символизирует возвращение к истокам: "Go" - движение вперёд, а "А" - отсылка к началу всего. Их стиль - это синтез этнических инструментов, таких как сопилка и барабаны, с мощной электронной основой и вокалом в традиционной технике "white voice".

Известность Go_A получили после выступления на "Евровидении-2021" с песней "Шум". Композиция, полностью на украинском языке, заняла пятое место в общем зачете и стала второй по зрительскому голосованию. Впервые в истории украинская песня попала в мировой чарт Billboard Global 200. "Шум" стремительно разлетелся по всему миру, оказавшись в топах Spotify и собрав десятки миллионов прослушиваний.

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