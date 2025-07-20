Цель ударов - не только поразить военный объект врага, говорит Храпчинский.

Удары, которые Украина наносит своими дронами каждую ночь по объектам в России, в том числе и вблизи Москвы, направлены не только на то, чтобы поразить цель, но и оказывают психологическое давление на жителей российских населенных пунктов, в частности заставляют усомниться в возможностях их противовоздушной обороны. Об этом сказал заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский в эфире Radio NV.

По его словам, московский регион имеет большое количество целей, которые могут быть интересны Украине. В частности он назвал "довольно интересное место" в подмосковном городе Королев. Речь идет о заводе, который производит ракеты, которые впоследствии враг выпускает по Украине из стратегической и тактической авиации.

"Мы неоднократно били по некоторым предприятиям. Давайте вспомним, что даже в "Москва-Сити" залетали наши дроны", - отметил Храпчинский.

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Однако то, что удары происходят стабильно каждую ночь, когда в новостях постоянно сообщают, что "Москву бомбят", является еще и средством психологического давления на россиян, особенно на жителей Москвы и Санкт-Петербурга, считает авиаэксперт.

"И я думаю, что так и надо продолжать... Я не делаю ставку, что там будет какой-то государственный переворот, впрочем, то, что у них нет качественных систем ПВО, что они не соответствуют требованиям, это уже может намекать на какое-то политическое или психологическое давление", - отметил он.

Взрывы в РФ: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, ночью 20 июля дроны атаковали Москву и Подмосковье, в результате чего там произошли пожары. Минобороны РФ отчиталось о сбитии 16 беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что от падения обломков загорелись автомобили, повреждена жилая многоэтажка. Кроме того, из-за налета БПЛА во всех аэропортах Москвы - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском - останавливали прием и отправку самолетов.

В ночь на 18 июля дроны атаковали Москву и Дзержинск. Российские СМИ сообщали, что на подлете к столице было сбито по меньшей мере четыре беспилотника. В Дзержинске же Нижегородской области прозвучало не менее десяти взрывов, по словам местных жителей. Также в аэропорту Нижнего Новгорода, который расположен примерно в 25 км от Дзержинска, вводили план "ковер".

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