Молочному уже сообщили о подозрении.

Женщина, которую на тротуаре в Киеве сбил работник прокуратуры в состоянии алкогольного опьянения, умерла в больнице. Об этом в своем Telegram-канале заявил генеральный прокурор Руслан Кравченко, который напомнил, что накануне на улице Большой Васильковской в Киеве водитель в состоянии алкогольного опьянения вылетел на тротуар и сбил женщину и пытался скрыться с места происшествия.

Кравченко отметил, что преступление совершил Андрей Молочный, не прокурор, но работник прокуратуры, государственный служащий.

"К сожалению, пострадавшая скончалась в больнице. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей", - написал он.

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Генпрокурор отметил, что Молочному уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека. Результат обследования - 1,77 промилле.

"Мы будем настаивать на применении меры пресечения, сроком на 60 суток, в виде содержания под стражей без определения размера залога", - сообщил Кравченко.

Он также отметил, что лично контролирует ход этого дела, как старший группы прокуроров, начиная с избрания меры пресечения, и будет поддерживать обвинение в суде.

ДТП с участием работника прокуратуры в Киеве - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Кравченко заявил, что в ночь на 20 июля на улице Большая Васильковская в Голосеевском районе Киева работник прокуратуры совершил наезд на пешехода.

Автомобиль, за рулем которого был работник прокуратуры Молочный Андрей Андреевич, совершил наезд на женщину, которая находилась на пешеходной зоне. Кравченко отметил, что водитель сбил женщину и скрылся с места происшествия, впрочем он был задержан.

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