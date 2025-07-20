Ранее это считалось почти невозможным.

42-летний польский программист Пшемыслав Psyho Дембяк победил ИИ-модель OpenAI в финале AtCoder World Tour 2025 в Токио - одном из самых престижных соревнований по программированию в мире.

Впервые в истории на турнир допустили к участию не только 12 лучших программистов, но и кастомную модель ИИ от OpenAI. Победу Дембяк вырвал в финальной 10-часовой сессии, обойдя ИИ примерно на 9.5% по очкам.

Модель OpenAI, получившая имя OpenAIAHC, считалась фаворитом, однако Дембяк переиграл её за счёт нестандартного подхода. Он использовал эвристику, интуицию и адаптивные стратегии. Организатор конкурса Йоичи Ивата отметил: ИИ отлично справлялся с вычислительными задачами, но проиграл в творчестве.

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Суть финального задания - построить оптимальный маршрут движения робота по сетке 30x30. Это трудная задача, где перебор всех вариантов невозможен, а успех зависит от способности быстро находить оптимальное, а не идеальное решение.

Дембяк - бывший инженер OpenAI, участвовал в создании OpenAI Five (ИИ для Dota 2) и четырёхкратный победитель марафонов TopCoder Open. По его словам, к финишу он был на пределе, выжимая всё возможное, чтобы обойти ИИ. Победителю досталось 500 тысяч иен или 3 тысячи долларов.

Ранее мы рассказывали, что гроссмейстер Магнус Карлсен сыграл с ChatGPT. Как и ожидалось, Карлсен обыграл нейросеть, не потеряв ни одной фигуры.

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