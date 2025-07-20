По словам Константина Криволапа, таких дронов будет становиться больше.

Для того, чтобы бить по Украине двумя тысячами "Шахедов" каждую ночь, россиянам нужно построить как минимум еще 10-20 заводов по производству этих беспилотников. Такое мнение высказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в эфире "Киев24".

"Соответственно Китай должен им поставлять этих комплектующих в 20 раз больше, а это означает, что те заводы, которые выпускают, например, двигатели, будут иметь Россию как основного покупателя. Поэтому китайцы будут каждый раз спрашивать: "А если у вас закончится война, то что мы будем делать с этими двигателями потом?"", - подчеркнул он.

По его словам, "Шахедов" будет становиться больше, но не до двух тысяч.

"Две тысячи - это будут вообще все дроны, которые могут лететь, и они будут летать не каждую ночь", - заверил Криволап.

Эксперт добавил, что сейчас россияне не могут превысить средний показатель в 90 "Шахедов", которые запускаются в сутки.

Угроза российских "Шахедов" - последние новости

Ранее глава ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг заявлял, что РФ будет бить по Украине 2000 "Шахедов" за одну атаку. Он подчеркнул, что это создаст серьезные проблемы для украинской противовоздушной обороны.

По его словам, поэтому Украине необходимы "разумные меры противодействия", ведь, например, сбивать "Шахеды" системами ПВО Patriot является нелогичным решением.

Также Константин Криволап заявил, что россияне повысили точность "Шахедов". По его словам, для этого оккупанты добавили функцию изменения маршрута уже во время полета.

"Появились дроны-разведчики, с оптикой, с системами связи, с двухканальной связью. То есть он не только видит и передает, но он еще получает команды, куда ему грести", - объяснил авиаэксперт.

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