Самый активный вулкан Евразии выбросил столб пепла на 12 км вверх и создал гигантский шлейф дыма, видимый из космоса - на фото "дьявольские рога" из лавы.

Спутниковое изображение, сделанное NASA, зафиксировало впечатляющее извержение вулкана Ключевского на Камчатке, где из кратера поднималась гигантская река дыма длиной более 1600 километров. На фото видны двойные потоки лавы, которые напоминают "дьявольские рога", и плотное облако пепла и токсичных газов, поднимающееся на высоту до 12 км.

Ключевский, или Ключевская сопка, - самый высокий действующий вулкан Евразии (4754 м), расположенный в центре Камчатского полуострова, где сосредоточено более 300 вулканов. Мощное извержение, которое началось еще в апреле 2025 года, стало продолжением активной фазы, растянувшейся с июня по декабрь 2023 года.

NASA использовало искусственные цвета для усиления изображения: лавовые потоки подсвечены инфракрасным излучением, а обычные облака - голубым цветом, чтобы отличить их от извержения.

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Активность вулкана была настолько интенсивной, что вызвала временное ограничение авиадвижения над регионом. Ученые Глобальной программы вулканизма сообщают, что Ключевский уже пережил более 60 извержений за последнее столетие и остается одним из самых активных на планете.

Камчатка является частью так называемого Тихоокеанского Огненного кольца - огромной тектонической зоны, которая охватывает более 40 тысяч километров и является эпицентром большинства землетрясений и извержений на Земле. В непосредственной близости к Ключевскому расположены еще пять вулканов, включая легендарный Безымянный, который ожил в 1955 году после длительной спячки.

Этот снимок из космоса - напоминание о колоссальной силе Земли, которая остается скрытой под поверхностью, но способна разверзнуться в любой момент.

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