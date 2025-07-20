Вдали от линии фронта на заправочных станциях по-прежнему продают кофе, а в заведениях предлагают пиццу и суши.

В Украине существует заметный разрыв между линией фронта и повседневной жизнью мирных жителей. Несмотря на регулярные сигналы воздушной тревоги, звуки взрывов и вражеских дронов, украинцы продолжают пытаться найти нормальность в жизни.

Журналисты The New York Times пообщались с жителями Киева, которые терпеливо ждали зеленый сигнал светофора, пока переходили дорогу под звуки воздушной тревоги. Они удивились, насколько украинцы стремятся к порядку, несмотря на полномасштабное вторжение России.

Попытки найти нормальность в жизни, несмотря на войну

"Да, летают ракеты и все такое, но все равно можно погибнуть под колесами автомобиля. Ты просто пытаешься жить нормально, пытаешься сохранить как можно больше нормальных вещей, даже в военное время", - рассказала журналистам 25-летняя жительница Киева Мариам Миракян.

Видео дня

В издании отметили, что вдали от линии фронта на заправочных станциях по-прежнему продают кофе, в заведениях предлагают пиццу и суши, а вечеринки по-прежнему проходят, даже если они заканчиваются в 23:00, чтобы успеть приехать домой до начала комендантского часа в 00:00.

Журналисты заявили, что то, как украинцы реагируют на сигналы светофора, переходя дорогу, является ярким символом того, как они держатся за нормальную жизнь.

"Красный - значит "стоп". Зеленый - значит "вперед". Здесь нет желтого света, нет предупреждения, нет риска. Даже во время воздушной тревоги", - пишут в издании.

63-летний житель Прилук Владимир Еременко в разговоре с журналистами признался, что всегда дожидается зеленого сигнала светофора, переходя дорогу, даже когда выгуливает свою собаку вечером и на улице нет ни одного автомобиля.

По словам журналистов, в Украине легко заметить иностранца. Они обычно переходят дорогу, даже когда на светофоре горит красный сигнал, в то время как местные жители качают головой в сторону нарушителей.

"Во Львове поражает то, как люди соблюдают сигналы светофора для пешеходов, даже когда вокруг нет машин. Ощущение, как будто я вернулся домой, в Хельсинки", - процитировали в издании 24-летнего финского студента Йоханнес Маямаки, который часто ездит в Украину.

Культурная привычка украинцев

Исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий заявил в разговоре с журналистами, что терпеливое ожидание у светофора является культурной привычкой украинцев.

"Это скорее вопрос привычки - то, что война не изменила. Совокупность всех этих привычек создает впечатление нормальной жизни, в которой многие люди глубоко нуждаются", - поделился он.

Как украинцы отреагировали на угрозы Трампа в отношении России

Ранее журналисты BBC пообщались с жителями Киева, чтобы узнать их мнение об угрозах президента США Дональда Трампа ввести вторичные санкции и 100-процентные пошлины в отношении России. Выяснилось, что многие украинцы настроены довольно скептически.

В частности, жительницы Киева Юлия и Алиса заявили журналистам, что они обеспокоены тем, как Трамп относится к главе Кремля Владимиру Путину. Они считают, что американский лидер делает недостаточно для того, чтобы заставить российского диктатора сесть за стол переговоров.

Житель Киева по имени Артем не теряет оптимизма. Он подчеркнул, что хочет, чтобы в Украине как можно скорее наступил мир.

Вас также могут заинтересовать новости: