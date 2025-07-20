По словам аналитиков, Венгрия ждала пополнения своего флота современными вертолетами 7 лет.

Венгрия получила два последних вертолета Airbus H225M, поэтому теперь их количество в стране увеличилось до 16. По словам руководителя отдела продаж в Западной Европе компании Airbus Helicopters Денниса Берница, после этого Венгрия имеет самый современный фот вертолетов в Европе. Как пишет Defense Express, такое заявление интересно, ведь напоминает маркетинговые слова.

"Так, десять из венгерских H225M идут в транспортной модификации, что полезно, считая возможность нести до 5,25 тонны полезной нагрузки внутри и снаружи при максимальной взлетной массе в 11 тонн. Это неплохое улучшение над старыми Ми-8, которые могли поднять только до 4 тонн полезной нагрузки при максимальной взлетной массе в 14 тонн", - объяснили в материале.

В то же время, по словам экспертов, шесть других вертолетов относятся к модификации для "специальных операций" и оснащены вооружением в виде 20-мм автопушки и блоков под 70-мм ракеты. Несмотря на то, что сейчас венгры не имеют противотанкового вооружения для использования, в стране обещают, что они появятся в будущем.

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"Хотя звучит довольно интересно, как-то не верится, что это и есть "самый современный вертолетный флот в Европе". Здесь и кроется главный нюанс: венгерские H225M хотя и являются современными вертолетами, их численность состоит всего из 16 единиц, которые дополняют будущие 20 H145M", - отметили аналитики.

Эксперты объясняют такое заявление тем, что если авиапарк страны маленький, то сделать его полностью современным не так сложно.

"Относительно того стоило ли ожидание в течение семи лет, то, скорее всего, да. Вертолеты советского и российского производства без прохождения модернизаций существенно уступают своим европейским аналогам. Соответственно H225M и H145M становятся все же достойным усилением для возможностей Венгрии", - уверяют в Defense Express.

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Ранее стало известно, есть ли в вертолетах автопилот. По словам экспертов, он все же есть, но вертолеты руководствуются совсем другой физикой и системами управления, и для них автопилот это скорее помощник за кулисами, а не "главный герой".

"В центре всего этого находятся различные виды систем автопилота, такие как автоматические системы управления полетом (ACS). Эти системы похожи на электронную систему курсовой устойчивости и круиз-контроль в автомобиле; они являются вашими невидимыми друзьями, которые помогают вам держать все под контролем", - пояснили в Slash Gear.

В то же время офицер Вооруженных сил Украины, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов заявил, что украинские вертолеты уже давно успешно сбивают вражеские "Шахеды", однако есть нюанс. Он считает, что для того, чтобы уничтожать больше российских беспилотников, нужно больше вертолетов, подготовленных экипажей.

По словам офицера, должна быть надежная, единая система управления всей украинской системой ПВО.

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