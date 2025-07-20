Для стабильности российской диктатуры ей нужно постоянно держать общество и экономику под жестким контролем, что проще сделать в условиях войны.

Российская агрессия против Украины может перейти в режим "вечной" войны, поскольку для Кремля выгодно держать страну на полувоенном положении. Такое мнение высказал немецкий военный историк Маркус Койпп в интервью австрийской газете Kurier.

"Для России война – это идеальный режим работы, идеальная модель общества. Война позволяет ему (Путину) мобилизовать людей. Благодаря войне у него есть тотальный контроль над экономикой и обществом. Эта Россия больше не может вернуться в режим мирного существования. [Если наступит мир], экономически она очень быстро развалится. Да и общество задастся вопросом: за что же мы, собственно умирали?" – считает историк.

По мнению Койппа, Кремль может согласиться на снижение интенсивности боевых действий, где уже не будет крупных общевойсковых операций. Однако российско-украинская граница все равно останется "вечно кровоточащей" с постоянными боевыми стычками, уверен он.

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И даже если по какой-то причине война все же закончится, Россия все равно не откажется от своей воинственной политики с поиском врагов по периметру своих границ и по всему миру в целом, полагает Койпп. Неизбежная смерть Путина, которая наступит рано или поздно, в этом смысле ничего для России не меняет, уверен историк.

"Если война является бизнес-моделью, тогда России всегда нужен противник. Ей всегда нужно поле боя или цель для вторжения. Совершенно неважно, когда Путин умрет, как он умрет - выпадет ли он из окна или скончается естественной смертью, - из этой среды руководства придет следующий, и все будет продолжаться в том же стиле и дальше", – говорит Койпп.

Он отмечает, что соседям России нужно быть к готовым к тому, что Кремль попробует устроить новые "спецоперации" в Грузии, Казахстане или странах Балтии.

Историк также предостерегает западную аудиторию от ошибочного восприятия войны в Украине, как локального регионального конфликта, и от надежд на нормализацию отношений с Россией.

"Мы должны отказаться от старых иллюзий относительно России, а именно от того, что когда-нибудь будет возможным что-то вроде сообщества или партнёрства с Россией в рамках общего европейского дома. Идея о том, что мирное сосуществование возможно с огромной империей, — одна из самых больших ошибок последних 30 лет. Понадобится много времени, чтобы освободиться от этой сказки", — подчеркнул он.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, австралийский аналитик Мик Райан считает, что Владимир Путин может планировать прекращение войны против Украины уже в этом году. Он сопоставил недавние слова российского диктатора о намерении сократить военные расходы с явными попытками РФ добиться как можно больших успехов на фронте перед возможными переговорами.

Тем временем журналисты The Telegraph наоборот считают, что Россия не показала никакой заинтересованности в прекращении войны даже после того, как Трамп выставил Кремлю ультиматум. Они призывают президента США действовать жестче.

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