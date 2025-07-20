Продают опасные товары: в ЕС хотят принять меры против китайских платформ Temu и Shein

Было обнаружено большое количество товаров, которые не соответствуют европейским стандартам безопасности.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт выразил обеспокоенность относительно опасности некоторых товаров, которые продаются на китайских торговых онлайн-платформах Shein и Temu. Он считает, что выявленные факты токсичности и нарушений стандартов безопасности требуют решительных действий для защиты европейских потребителей, пишет The Guardian.

Опасность китайских торговых площадок

В издании отметили, что Европейский Союз уже проводит операцию с "тайными покупателями", чтобы проверить, как именно китайские онлайн-платформы обходят требования европейского законодательства. Макграт заявил, что ждет немедленных результатов этого расследования.

В ходе расследования было обнаружено большое количество товаров, которые не соответствуют европейским стандартам безопасности. Среди них - детские пустышки с бусинами, которые могут легко отделяться, что создает риск удушья. Также опасными товарами признали детские дождевики с токсичными веществами, солнцезащитные очки без УФ-защиты и детские шорты со шнурками, длиннее допустимой нормы.

Видео дня

Помимо этого на торговых площадках была обнаружена косметика, которая содержит вещество бутилфенил метилпропиональ. Оно было запрещено в странах ЕС с 2022 года из-за его потенциального влияния на фертильность и развитие плода.

По словам еврокомиссара, ситуация с платформами Shein и Temu выходит за пределы безопасности отдельных товаров. Он подчеркнул, что эти площадки также создают недобросовестную конкуренцию для европейских компаний, которые придерживаются строгих стандартов.

"Рост (платформ) огромен, и он создал огромное давление на системы на уровне государств-членов. Я решительно настроен усилить соблюдение законов о безопасности продукции и правил защиты прав потребителей. Речь идет не только о защите потребителей, но и об очень серьезной проблеме равных условий для европейских предприятий, поскольку от них ожидается конкуренция с продавцами, которые не соблюдают наши правила", - добавил Макграт.

В издании отметили, что по оценка ЕС, в 2024 году ежедневно в страны-члены блока поступало около 12 миллионов посылок низкой стоимости (до 150 евро), что равняется 4,6 миллиарда партий в год в целом. Это вдвое больше, чем в 2023 году.

Какие меры может принять ЕС против китайских платформ

В издании поделились, что возможными мерами, которые собирается принять ЕС против китайских торговых платформ, могут стать отмена беспошлинного порога в 150 евро, а также введение отдельного сбора на обработку каждой посылки. Помимо этого обсуждается создание общеевропейского таможенного органа.

По словам Макграта, этот вопрос может быть поднят на саммите ЕС-Китай, который пройдет 25 июля в Пекине. Он подчеркнул, что это будет прямое взаимодействие с китайскими властями.

В Shein заявили, что инвестируют 15 миллионов долларов в инициативы по безопасности и соответствию товаров европейским стандартам. Представители компании заверили, что в этом году было проведено 2,5 миллиона тестов качества продукции и удалено 500 поставщиков с площадки.

"Укрпочта" стала партнером маркетплейса Temu

Напомним, что в начале 2025 года "Укрпочта" объявила о стратегическом партнерстве с глобальным китайским маркетплейсом Temu. В Украинской компании заверили, что большая часть товаров будет доставляться за 1-2 дня с момента пересечения границы Украины.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский рассказывал, что в течение первого квартала 2025 года компания планировала открыть новый автоматизированный центр обработки международных посылок.

Вас также могут заинтересовать новости: