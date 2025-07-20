Менее месяца назад россиянин добровольно подписал контракт на год, потому что хотел заработать 3 миллиона рублей.

На Курском направлении пограничники взяли в плен российского морпеха, который был направлен на штурм украинских позиций.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, пленный оказался военнослужащим 40-й отдельной бригады морской пехоты.

"Заблудившись, сам вышел на позицию украинских пограничников", - рассказали в ГПСУ.

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Отмечается, что менее месяца назад оккупант добровольно подписал контракт на год, за что ему обещали 3 млн рублей, однако он их не получил.

"Его сразу направили на штурм украинских позиций, который для него закончился более-менее положительно, чего не скажешь об остальных захватчиках, которые принимали участие в штурме", - говорится в сообщении.

Спецназовец сам смог сдержать штурм россиян

Как сообщал УНИАН, ранее на Купянском направлении спецназовец Главного управления разведки Министерства обороны Украины самостоятельно сдержал штурм группы оккупантов.

В ответ на сопротивление украинского защитника враг прибегнул к запрещенным методам ведения войны - применил против него ядовитый газ. После этого позицию накрыли плотным минометным огнем и атаковали FPV-дронами.

Военнослужащий получил множественные осколочные ранения и отравление неизвестным веществом, что привело к потере сознания. Дальнейшее удержание позиции в таких условиях стало невозможным, поэтому командование решило эвакуировать бойца.

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