Украина готова разрешить иностранным оборонным компаниям тестировать свои новейшие образцы вооружения на фронте.

В зенитные ракетные комплексы IRIS-T SLM намерены добавить искусственный интеллект (ИИ), чтобы предоставить возможность перехватывать баллистические и гиперзвуковые ракеты. В таком случае, издание Defense Express не исключает, что Украина станет "полигоном" для их испытания.

Издание указывает, что Украина выдвинула соответствующую инициативу и пообещала разрешить иностранным оборонным компаниям проводить тестирование своих новейших образцов вооружения непосредственно на передовой.

В то же время, наша страна имеет перечень приоритетов для проведения таких испытаний. В первую очередь, это системы противовоздушной обороны, перехватчики дронов, системы наведения с искусственным интеллектом, а также любые решения, которые помогут бороться с управляемыми авиабомбами.

Видео дня

Кроме этого, в список также входят наземные и морские беспилотники, системы обмена данными, благодаря которым удастся увеличить точность стрельбы "классических" артиллерийских систем.

По данным издания, схема испытаний будет выглядеть следующим образом: в Украину компании-производители будут отправлять свое оружие. Обучение военных по эксплуатации и применению будет проходить в онлайн-формате, а тестирование будут проводить непосредственно защитники на фронте. Причем, они будут заниматься созданием и отправкой соответствующих отчетов.

Как пишут аналитики, такое предложение вызвало интерес у игроков западного оборонно-промышленного комплекса (ОПК), однако не упоминается конкретных названий этих компаний.

Отмечается, что по сути может произойти определенное переформатирование концепции "полигона для новейшего вооружения в Украине". Теперь она получила более выраженный акцент по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

Другими словами, Украина готова к испытаниям всех возможных технологических решений, которые смогут помочь нам решить быстро проблемы на фронте, поскольку это на данный момент дает российским оккупантам возможность продвигаться вперед.

Поэтому, в материале говорится, что формулировать концепцию как "полигон" пока уместно, так как речь идет о формате проверки и "отсеивания" решений, которые будут жизнеспособными, или же нет.

Военная помощь Украине

Как сообщал УНИАН, по данным BILD, система противовоздушной обороны Patriot, которую Германия приобретет для Украины, еще находится в производстве, и будет готова к передаче через 6-8 месяцев. По данным издания, эту систему планировали передать Швейцарии, но подвинули в очереди ради Украины. При этом, самой Германии также не хватает средств ПВО.

Также мы писали, что правительство Австралии сообщило, что в рамках пакета военной помощи передало Украине танки Abrams. Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что Украина получила от государства большую часть из 49 танков, а остальные нам передадут в ближайшие месяцы.

Вас также могут заинтересовать новости: