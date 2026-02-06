Мерц заявил о готовности Евросоюза к диалогу с Россией, но есть одно условие

Мерц отметил, что в Абу-Даби продолжаются скоординированные переговоры о мире в Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европейский Союз всегда готов проводить переговоры с Россией, если это поможет добиться прекращения войны в Украине. Он подчеркнул, что это не должны быть "параллельные" каналы коммуникации, пишет Reuters.

Отмечается, что Мерц во время выступления перед прессой в Абу-Даби заявил о готовности ЕС к диалогу с Россией. По его словам, такие переговоры не должны противоречить основному переговорному процессу.

"Мы, конечно, всегда готовы к переговорам с Россией. Сейчас в Абу-Даби проходят скоординированные переговоры. Если мы можем способствовать тому, чтобы эти переговоры стали еще лучше, еще успешнее, то мы это сделаем. Но мы не будем открывать никаких параллельных каналов коммуникации", – сказал журналистам канцлер Германии.

Видео дня

Во Франции призвали к диалогу между Европой и Россией

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж никогда не отказывался от диалога с Россией. По его словам, Европе необходимо иметь прямой контакт с россиянами, чтобы отстаивать собственные интересы.

Барро подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не показывает никаких признаков желания заканчивать войну. Он упомянул об ударе по пассажирскому поезду Барвинково - Львов, Чоп, который назвал военным преступлением.

Вас также могут заинтересовать новости: