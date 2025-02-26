Признайтесь, в последние недели, созерцая "марафон зрады" в новостях, едва ли не каждый задавался вопросом: "Нас что, сливают?". И вот - наконец-то! - пошли приятные заявления из Европы, которые хотя бы частично перекрывают негатив. Давайте посмотрим, в чью пользу сейчас склоняются чаши весов в этой войне информационной.

Именно как информационную войну следует оценивать весь тот поток новостей, "инсайдов" и противоречивых тезисов, который мы наблюдаем с обеих сторон. "Спам" заявлений от Трампа и Белого дома - это как залп условного "Града" - "по площади", с целью шокировать и смутить.

А заявления Макрона или Стармера - это что-то вроде пуска крылатой ракеты: более метко, но единичные ракеты легко сбиваются и редко достигают цели.

Украинская же дипломатия напоминает небольшой "дрон", который, однако, сложно сбить. Каждый аргумент получает свой публичный контраргумент, как атака - контратаку. Так информационная война и происходит.

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Под годовщину российского вторжения "ответственный Запад", представленный ЕС и G7 (без США - уже G6?) наконец зашевелился. И пошли заявления "в бой"... Приезд более десятка топ-чиновников всех уровней в Киев стал "авангардом" этого "информационного контрнаступления" Европы.

Плюс Эмануэль Макрон и Кир Стармер решили создать собственные отдельные инфоповоды с поездками в США, делая таким образом заявки на лидерство в Старом свете. Конкурировать с ними медийно пытается Мерц после успешных выборов в Германии. Далее приведем четыре положительных для нас тренда, на которые стоит обращать внимание читателю, которому надоела "зрада".

Во-первых - нам "накидали" денег, оружия и других полезных "ништяков". Так, свои программы и пакеты помощи к годовщине представили Британия ($5,6 млрд военной помощи), Норвегия (3,5 млрд евро в течение года на энергетику, гуманитарку, вооружение), Швеция (пакет 100 млн евро на ПВО), Канада (25 бронетранспортеров и $5 млрд из замороженных активов РФ), Дания ($285 млн на оружие), Испания (1 млрд евро), Финляндия (4,5 млн евро), Польша (оплата Старлинка и др.) и т.д.

Ранее сообщалось о довольно значительном пакете поддержки от Германии, стран Балтии, Италии (по сети ходят слухи о передаче нам "колесных танков" B1 Centauro) и т.д. Все пакеты трудно перечислить, потому что их много и они очень разные. Где-то это пакет помощи, который уже готовится к отправке, а где-то - программа на год. Где-то это новая инициатива, а где-то - только дополнили то, что уже анонсировали ранее. Тем не менее, как жест поддержки это достаточно ощутимо. В том числе и информационно.

Почему же тогда на это обратили так мало внимания украинцы? Потому что происходит определенная "рутинизация" процесса поддержки Украины, и мы воспринимаем это уже как нечто привычное и естественное, что идет как бы само по себе. Хотя это далеко не так. Такие новости больше не получают "вау-эффекта" и общественного внимания как это было, например, в 2022 году. Хотя своей важности с тех пор они не потеряли. Теперь это "одна большая новость" о том, что нас не "слили" и поддержка друзей сохраняется.

Понимая это, команда Трампа, который информационно ведет себя как "интернет-тролль", своими провокационными заявлениями просто "заглушает" позитивные для нас новости, которых много, но каждая из которых по отдельности - это уже слабый инфоповод. И поэтому кажется, что все вроде бы плохо, ведь хорошие новости где-то на периферии сознания, а в фокусе - только Трамп. Хотя на самом деле все хоть и сложно, но не критично.

Второй инфотренд - санкции, которые медленно душат экономику РФ. Так, ЕС ввел 16-й пакет антироссийских санкций. Он не является революционным, но направлен против российского алюминия, логистики (в том числе нефтяной) и российских фирм-прокладок в так называемых "нейтральных" странах вроде Турции или Китая. Плюс санкции Британии и других стран (и не только из Европы - даже Австралия продолжает санационное давление).

А еще ЕС готовит нам масштабную "программу поддержки Шредингера", которая непонятно что содержит, не ясно когда будет согласована и реализована, но оценки стоимости которой выросли за месяц с 5 до 20 миллиардов евро. Пока нет деталей и поэтому нет "вау-эффекта", но в нашей информационной войне это такая себе "мина замедленного действия", которая "рванет" позже, когда на этой базе сформируется "конкурентная сделка", альтернативная потугам Трампа-Путина.

Параллельно продвигается тема с еврооблигациями на 700 млрд евро на восстановление оборонки ЕС (попытка перейти на "военные рельсы" в лайтовом режиме). До переговоров Трампа с Путиным фонд планировался на 500 миллиардов евро... А еще есть национальные программы развития ВПК и перевооружения. Самым большим из них выглядит предложение Мерца по фонду безопасности на 200 млрд евро. Впрочем, пусть он сначала станет канцлером Германии.

Главное, что это уже не "заготовки" под годовщину вторжения, а новые инициативы именно как ответ на действия Трампа. Это выглядит как "подушка безопасности" на случай отказа США от поддержки Украины, а информационно - как конкурентное предложение. Европейцы как бы говорят нам: "Откажитесь от предложений Трампа и вот, что вы получите". Вразнобой, но это тоже позитив, который усиливает нашу переговорную позицию. "Вместе и отца бить легче".

В контексте "информационной войны" с Трампом видно, что Макрон пытается адаптироваться под стиль американского президента, также используя подход "стратегической неопределенности". Но без крупнейшей экономики ЕС - Германии - ему сложно. Поэтому все ждут Мерца.

В нашем перечне "побед" выборы в Германии - это третий важный пункт. Потому что фактор личности в нашей истории все больше становится ключевым, и против личности Трампа Европа должна выставить своего лидера. Причем это обязательно должен быть представитель Германии как крупнейшей экономики блока. Поэтому Мерц вынужден будет стать лидером. И, похоже, он не против. Слабость Шольца, который тормозил инициативы того же Макрона, постоянно ослабляя ЕС, наглядно это нам демонстрирует.

Создание в ЕС собственной армии и новой программы поддержки на 20 млрд евро, фонд безопасности на 200 млрд евро, инициированный ХДС\ХСС, или размещение в Германии французских ядерных истребителей - это все громкие инфоповоды, которые пытаются перекрыть громкие заявления Трампа.

Сама по себе гиперактивность Трампа последних месяцев демонстрирует, как он боится консолидации Европы.

А ключевым к этому фактором является смена власти в Германии. Он очень спешил "дожать" Украину по соглашению по недрам. Буквально называли конечную дату - за день до выборов в ФРГ.

А как только выборы прошли и "фавориты Белого дома" из АдГ потеряли любые шансы на большинство, Трамп сразу пошел Украине на уступки по недрам. По словам Шмыгаля, американцы даже на определенные гарантии безопасности согласились (хотя американские источники это пока опровергают). А что такое соглашение о недрах? Это условие для "мирного соглашения" в понимании Трампа. Такая себе "плата за вход" и за его посредничество. Соглашение о недрах он и Кремлю предлагает, хотя его условия пока не известны. Это часть стратегии "принуждения к миру".

Когда же будет мирное соглашение? От "мир за 24 часа" мы дошли до другого дедлайна - 20 апреля (Пасха западного обряда). Но есть очень большая вероятность, что и она не финальная. Кстати, по словам Мерца, именно в апреле должно завершиться формирование новой коалиции и правительства в ФРГ. И Трампу нужно достичь чего-то, пока Германия на послевыборной "паузе".

Последний, но, как для Украины, наиболее важный фактор - замедление наступления РФ и начало реформы ВСУ (речь о корпусной структуре и других инициативах, которые реализует, в частности, Драпатий в Сухопутных войсках). Пока рано говорить об обессиливании оккупантов, но динамика для них отрицательная. ВСУ уже все чаще проводят локальные контрнаступления, ища уязвимости врага. Харьковское контрнаступление тоже начиналось с локальной контратаки против "хронически" наступающих, но уже обессиленных россиян. И это является практическим проявлением того, что "наколядовали" наши дипломаты и президент в Европе и по миру.

Таким образом, Европа возвращается в большую игру. Удалась ли эта "информационная контратака"? Да, но частично. Потому что Трамп пошел еще дальше (уже предлагает соглашение о недрах и Путину, чтобы подкупить Кремль и перессорить его с Китаем), а европейцы пока не смогли удержать единство. Еврокомиссия предлагала нам что-то свое, Франция, Британия, Германия - свое (каждая в отдельности). И так везде. Эта ситуация показывает, что в краткосрочной перспективе авторитаризм более эффективен. Но на более долгий срок общая порука всегда дает больший эффект.

Несмотря на то, что европейцы больше делают нам на пользу, стороннему наблюдателю кажется, что побеждает и доминирует Трамп, который, если присмотреться, сейчас больше говорит, чем действует. Потому что мы живем в информационную эпоху, где "спам" противоречивых заявлений и "дипломатический троллинг" влияют на настроения больше, чем реальные, но относительно рутинные дела.

Так что, нас все "сливают"? Однозначно нет. Нам "насыпают" хорошо поддержки те, кто понимает, что в случае нашего поражения может стать следующим.

Однако для действенного противодействия "информационным интервенциям" команды Трампа, нужна не просто распыленная помощь и куча инициатив от европейцев, а единственное большое "конкурирующее предложение". Которое в Европе сейчас и "вызревает".

Что же будет, когда консолидация Европы вокруг Макрона и Мерца, а также Британского содружества вокруг Лондона достигнет пика? Будет интересно посмотреть на изменение поведения Белого дома, который потеряет инициативу в "информационной войне". Но важно, чтобы к тому времени мы и сами подошли подготовленными, отреформированными и объединенными.

Андрей Попов