Эксперты рассказали о крупнейших схемах Лукашенко.

Белорусские эксперты убеждены, что Александр Лукашенко до последнего будет хвататься за власть.

Об этом говорится в сюжете проекта деньги.

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В отличие от Януковича, он не может вывезти все свое состояние, поскольку большую часть заработал на России. И в случае потери легитимности может и потерять деньги, утверждают авторы сюжета.

«Есть упреки с российской стороны, скажем, группы Караганова-Суздальцева из Высшей школы экономики, которые говорят, что это около 18 миллиардов (долларов)», – комментирует аналитик Игорь Тышкевич.

Как заработал такие деньги

«Я знаю, что все крупные бизнесы без Лукашенко существовать просто не могут», – делится белорусская журналистка Светлана Калинкина.

А еще, утверждают авторы сюжета, Лукашенко неплохо заработал на России. По их словам, республика покупает дешевый спирт в странах третьего мира, перегоняет на территорию РФ под видом собственного производства, чтобы воспользоваться льготным законодательством с Россией.

«То есть, страна-агрессор покупает дешевый спирт по цене дорогого белорусского», – объясняют журналисты.

По мнению Тышкевича, потери бюджета РФ только на акцизах привели к потере не менее миллиарда долларов в 1997 году.

Кроме того, у Лукашенко была и сахарная схема: когда удобрения возили в страны Южной Америки, а обратно загружали сахарный тростник. Из него делали сахар и по дешевке продавали России.

Также эксперт Игорь Тышкевич отметил опыт Лукашенко в торговле оружием.

"Сирийской оппозиции были экспортированы противотанковые ракетные комплексы. Из которых сирийская оппозиция, в частности, стреляла по российским танкам", – отмечает он.

С Януковичем Лукашенко связывала торговля нефтепродуктами, которая фактически не облагалась налогом. Более того, белорусский глава экспортировал украинские молочные продукты в Россию, когда Кремль наложил санкции на их ввоз из Украины.

Журналисты отмечают, что близкими бизнес-партнерами Республики стали Сирия, Сербия, Кипр, Катар и ОАЭ.

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.

Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого-обеспечить транзит власти.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.

В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них-президент страны Александр Лукашенко.

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики вновь жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах и признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.

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Автор: УНИАН