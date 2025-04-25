Экс-советник Трампа раскритиковал ведение переговоров его командой.

Бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон опроверг его заявление об отсутствии "фаворитов" в войне России против Украины.

"Конечно, у него есть фавориты, и его фаворит - не Россия, его фаворит - Владимир Путин, которого он считает своим другом", - прямо сказал Болтон, передает The Hill.

Напомним, ранее Трамп заявил, что у него нет фаворитов в войне РФ против Украины, и он просто хочет, чтобы война побыстрее закончилась.

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Болтон часто критикует американского президента и в этот раз он сказал, что глава Белого дома пошел на "серьезные" уступки России, заявив, что Украине придется отказаться от своих оккупированных россиянами земель и вступления в НАТО.

Болтон назвал подход администрации Трампа к России и мирным переговорам по Украине "критической ошибкой" для США.

Экс-советник Трампа отметил, что давление Белого дома на Украину "по сути, закладывает основные элементы того, чего уже хочет Россия, и это повлияло на переговоры, которые, кстати, больше касались прекращения огня, чем постоянного мирного урегулирования", добавив, что "до постоянного соглашения еще далеко".

Переговоры по Украине

Трамп потеряет терпение, если Украина не подчинится на переговорах. И несмотря на это американскому президенту никак не удается убедить украинского президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина пойти на уступки.

Ранее экс-советник Трампа рассказал, как глава Белого дома видит мир. Болтон подчеркнул, что Трамп очень мало знает об Украине и истории региона, поэтому не видит трудностей, которые надвигаются.

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