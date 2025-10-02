F-35 Нидерландов получил kill mark о сбитии российского дрона над Польшей (фото)

Нидерландский F-35A сбил российский дрон над Польшей во время боевого вылета.

F-35A Королевских воздушных сил Нидерландов с бортовым номером F-027 подтвердил первое уничтожение российского беспилотника, сообщает Министерство обороны Нидерландов.

Инцидент произошел во время боевого вылета над территорией Польши, когда российские дроны представляли угрозу для воздушного пространства страны. На корпусе истребителя появилась пометка "kill mark", символизирующая успешное поражение цели.

Это первое подтвержденное боевое уничтожение российского беспилотника истребителем F-35.

313-я эскадрилья, которая базируется на авиабазе Волкел на юге Нидерландов, участвует в миссиях НАТО по усилению воздушной безопасности восточного фланга Альянса. Ее самолеты регулярно патрулируют воздушное пространство Польши и стран Балтии.

Российские дроны над Польшей

В сентябре российские дроны нарушили воздушное пространство Польши. Польские и союзные силы сбили несколько беспилотников. Это стало первой подобной операцией НАТО с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Неназванный военный чиновник США, работающий в Европе, оценил вероятность преднамеренной атаки как "50 на 50". Еще один неназванный высокопоставленный представитель одной из западных разведок отметил, что схема полета дронов свидетельствует о том, что они сбились с курса и пытались восстановить сигнал GPS после того, как подверглись воздействию украинских систем РЭБ.

