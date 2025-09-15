Задержаны два человека.

Над правительственными зданиями Польши недавно летал неизвестный дрон. Беспилотник обезвредили.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х. По его словам, были задержаны два человека. Они оказались гражданами Беларуси.

"Только что Служба государственной охраны обезвредила дрон, который летал над правительственными зданиями (Парковая) и Бельведер. Задержаны двое граждан Беларуси. Полиция расследует обстоятельства инцидента", – говорится в заявлении польского премьера.

Видео дня

Ситуация в Польше: другие новости

Напомним, несколько дней назад во время массированной атаки РФ по Украине часть российских беспилотников нарушила воздушное пространство Польши. Часть из них была сбита, участие в операции принимала авиация НАТО.

После этой атаки в стране объявили о начале операции "Восточный страж". Ее цель – усилить оборону восточного фланга Альянса.

Тем временем премьер-министр страны Дональд Туск заявлял, что Польшу накрыла волна антиукраинских настроений. По его словам, эта кампания была инспирирована Кремлем и поддержана некоторыми польскими политиками.

"Растет волна пророссийских настроений и неприязни к охваченной войной Украине, создаваемая Кремлем на основе настоящих страхов и эмоций", – заявил он, добавив, что польским чиновникам необходимо "остановить эту волну, а не плыть на ней".

Вас также могут заинтересовать новости: