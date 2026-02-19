США предсказывают финансовый кризис и обвал доллара: как это отразится на кошельках украинцев

Кризис может повлиять на денежную помощь союзников Украине.

В последние недели СМИ пестрят новостями о потенциальной "финансовой катастрофе" в США, которая будет даже хуже кризиса 2008 года и может произойти уже в конце 2026 – начале 2027 года.

Украинские эксперты, с которыми пообщался УНИАН, рассказали, какое потенциальное влияние она может оказать на Украину.

Так, финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что последствия такого кризиса, если он произойдет, почувствуют все украинцы. Ведь он может нарушить поступление международной помощи, на которой держится наш бюджет.

"Украина - в опасности в случае кризиса, потому что полностью зависит от финансовой поддержки партнеров. Мировой кризис может нарушить график этих выплат, что для нас критично. Если мы, гипотетически, выходим из войны во время мирового кризиса, то это ударит по восстановлению", - пояснил аналитик.

В случае стремительной девальвации доллара, которую предусматривает прогноз, украинские резервы и активы будут пересчитываться в сторону увеличения, указал Шевчишин. Однако положительный сценарий, по его мнению, маловероятен.

Главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус отмечает, что проблемы в США для Украины нежелательны, поскольку Америка - главный поставщик вооружений для Сил обороны.

"Возникает вопрос, что заменит доллар. Если это будет евро, то для Украины это сыграет в "плюс". Потому что Украина планирует быть в ЕС. Если это будет китайский юань, или даже британский фунт стерлингов или швейцарский франк, то это уже будет сложнее", - констатирует Ус.

Экономический эксперт Ярослав Романчук напоминает, что любой кризис – это также время новых возможностей, когда инвесторы переоценивают рынки. Негативных последствий от него Украина точно получит меньше, чем передовые экономики.

"Главный же наш недостаток, который и убережет нас от кризиса – у нас неконкурентная юрисдикция для инвестиций. Но это и не даст воспользоваться кризисом. Потому что мы могли бы создать асимметричные по отношению к американским условия и привлекать сюда инвесторов, которые оттуда бегут из-за потери доверия к доллару. Но к нашей юрисдикции они тоже доверия не имеют", – объясняет Романчук.

Курс доллара в Украине – последний прогноз

Сейчас ситуация на валютном рынке Украины контролируемая, эксперты прогнозируют наличный курс доллара в диапазоне 43-43,5 гривны.

По мнению директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, предпосылок к резким курсовым изменениям нет. Курс доллара на март ожидается в пределах 42,5-43,7 грн.

